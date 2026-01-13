İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
13.01.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralanan İrfan Can Eğribayat, yaptığı paylaşımla taraftarın sevgisini kazandı. Deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ''Atatürk'lü armanın altında Samsunspor ile ilk antrenmanıma çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Bu büyük camianın ve eşsiz taraftarının desteğiyle, sezonu gururlu, başarılı ve mutlu bir şekilde tamamlamak en büyük temennim'' ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat, imza sonrası ayağının tozuyla çıktığı ilk antrenmanda performansıyla büyük beğeni kazandı. Takıma kısa süre içerisinde alışan deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

''BU BÜYÜK CAMİA VE EŞSİZ TARAFTAR...''

Sosyal medya hesabından Samsunsporlu taraftarlara seslenen İrfan Can Eğribayat, "Atatürk'lü armanın altında Samsunspor ile ilk antrenmanıma çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Bu büyük camianın ve eşsiz taraftarının desteğiyle, sezonu gururlu, başarılı ve mutlu bir şekilde tamamlamak en büyük temennim.'' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Samsunsporlu taraftarlar bu paylaşımın altına çok sayıda yorum yaparak İrfan Can'a büyük sevgi gösterileri ve destek açıklamalarında bulundu.

İrfan Can Eğribayat, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Fransa, Tahran’daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı Fransa, Tahran'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü
AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 21:38:40. #7.11#
SON DAKİKA: İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.