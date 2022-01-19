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İrfan Can Kahveci: Her şey yalan - Son Dakika

İrfan Can Kahveci: Her şey yalan

19.01.2022 22:39
İrfan Can Kahveci: Her şey yalan

Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın yıldızı İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. İrfan, "Sabrettim sustum. Yok hocayı yemişiz, kilo fazlam varmış. Karakterimi eleştiremezler. Hepsi yalan bunların" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yolları ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı konuşulan İrfan Can Kahveci, Altay maçından sonra suskunluğunu bozdu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan İrfan, hakkındaki iddiaları sert şekilde yalanladı.

İrfan Can Kahveci'den maç sonu zehir zemberek sözler: Her şey yalan

İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları:

"BİZE ÖLÇÜM YAPIYORLAR"

"Yok hocayı yemişiz, yok 5 kilo fazlam varmış. Sabrettim, sustum. Susmam kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Karakterimi eleştiremezler. Kilo fazlası var diyorlar, nerede! Yağ, kilo ölçümü yapıyorlar bize. Oradalar mıydı? Yalan bunlar

İrfan Can Kahveci'den maç sonu zehir zemberek sözler: Her şey yalan

"BURASI HAYALİMDİ"

Ben Fenerbahçeliyim. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var.

"MESUT ÖZİL DÜNYA YILDIZI"

Mesut abiden elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çok büyük yıldız. Çok büyük yerlerde oynadı. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O da ben de Fenerbahçe için elimizden geleni yapmaya hazırız.

"GİDEN HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Giden hocamıza da teşekkür ederim. Gelen hocalarımızdan öğrenebildiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz, bizim işimiz saha içinde. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı camiadan özür dileriz.

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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci: Her şey yalan - Son Dakika Spor


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