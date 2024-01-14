 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İrfan Can Kahveci'nin golü Fenerbahçe'ye 3 puan kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İrfan Can Kahveci'nin golü Fenerbahçe'ye 3 puan kazandırdı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 53'e yükseltti.

İrfan Can Kahveci\'nin golü Fenerbahçe\'ye 3 puan kazandırdı
14.01.2024 - 21:12,
Abone Ol

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Müsabakanın 64. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 81. dakikada fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 53'e yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 11. kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin golü Fenerbahçe'ye 3 puan kazandırdı - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin golü Fenerbahçe'ye 3 puan kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement