Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Sağlık

Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu

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İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla ''fiyat pazarlığı'' yaptığı iddiasıyla tutuklanan H.Y. hakkında, ''kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık'' suçundan dava açıldı. H.Y'nin, 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

29.03.2025 09:15
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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'deki özel hastanede bir hastaya acil müdahalede bulunulduğu esnada, yapılacak işlem ve kullanılacak malzeme yönünden fiyat pazarlığının yapıldığına dair görüntülerin basında yer alması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede beyanına yer verilen müşteki H.E, 13 Ocak'ta şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binası olan Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne gittiğini, oradan Özel Aile Hastanesi'ne sevk edildiğini ve hastanede yoğun bakıma yatışının yapıldığını anlattı.

"7 BİN LİRA TALEP ETTİLER"

Kendisiyle ilgilenen doktorun anjiyo olması gerektiğini söylediğini ve ertesi gün sabah saatlerinde ise anjiyoya alındığını söyleyen müşteki H.E, şunları kaydetti: "İşlem sırasında bana 3 stent takacakları, işlemin koldan mı yoksa kasıktan mı yapılacağı konuşuldu. İşlem koldan yapılmaya karar verildi. Koldan girmede ücret farkı olduğunu söyleyerek benden 7 bin lira talep ettiler. Bu parayı sanık H.Y. talep etti. Ardından bana stent fiyatları anlatıldı. Ben de devletin karşıladığı stentlerin takılmasını istedim. Bunun üzerine benimle ilgilenen doktor O.P. '2 tane stent takılacak.' dedi. İşlemler bittikten sonra yoğun bakım odasında kaldım. 15 Ocak günü muhasebe birimine giderek sanık H.Y. ile konuştum. Benden haksız yere ödeme aldıklarını söyledim."

3 YERİNE 2 STENT TAKILDI İDDİASI

İddianamede, müşteki H.E'nin, yapılan işlemler için kendisinden haksız yere ödeme alan sanık H.Y, kendisine 3 yerine 2 adet stent takan doktor O.P. ve ilk gittiği hastaneden kendisini sevk eden görevli personelden şikayetçi olduğu bilgisi verildi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede ifadesine yer verilen sanık H.Y, hastanede muhasebeci olarak çalışmadığını, hastalara uygulanacak tedaviyi, hasta ve hasta yakınlarına detaylıca anlatmakla görevli olduğunu aktardı. Olay günü müştekiye daha öncesinde bilgilendirme yaptığını öne süren H.Y, anjiyo işlemi esnasında kaç stent takılacağına doktorun karar verdiğini ve yarı steril alanın önünde beklediğini anlattı. Stent takılmasına karar verildikten sonra hastanın istemesi üzerine yeniden bilgi vermeye başladığını kaydeden H.Y, hastanın kendisini çağırması nedeniyle o alana girmek zorunda kaldığını, görüntülerde yer almamasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) karşılamış olduğu ücretsiz kurum stentlerinin bulunduğu bilgisini hastaya verdiğini ve hastanın daha sonra ücretsiz kurum stentini seçtiğini ifade ederek, suçlamaları kabul etmedi.

DOKTORLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İddianamede, stent takan doktor O.P. ile müştekiyi bu hastaneye sevk eden sağlık personelleri hakkında, malpraktis şikayetler nedeniyle farklı soruşturma usulü öngörüldüğü belirtilerek, bu kişiler yönünden evrakın ayrılarak, ayrı soruşturmalar üzerinden devam edildiği bilgisi verildi. Müştekinin olaya ilişkin tüm tedavi evraklarının incelendiği belirtilen iddianamede, yapılan incelemede H.E'nin Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, özel sağlık kuruluşuna acil olarak sevk edildiğinin görüldüğü aktarıldı.

"İLAVE ÜCRET MEVZUATA AYKIRI"

İddianamede, hangi durumda hastalardan ilave ücret alınamayacağına dair konunun netlik kazanması için, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müzekkere yazılarak durumun sorulduğu, gelen cevabi yazıda ise "Sağlık uygulama tebliği hükmü gereği yatarak tedavileri devam eden hastalardan tıbbi malzeme ve ilaç bedellerine bağlı olarak herhangi bir ilave ücret alınması kurumumuz mevzuatına aykırıdır." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

"7 BİN TL'LİK ÜCRET İSTENMEMELİYDİ"

İddianamede, müştekiden koldan yapılan anjiyo işlemi nedeniyle alınan 7 bin liralık ilave ücretin, alınmaması gereken, mevzuata aykırı bir ücret tahsili olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Müştekinin acil olarak sevk edildiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı hastanede, kendisine yapılan anjiyo işlemi esnasında, sedye üzerinde işlem yapılmayı beklerken bulunduğu zor şartlar altında iradesinin zayıf olduğu kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"DOLANDIRICILIK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİ"

"Denetleme ve kontrol edebilme imkanının bulunmadığı bir anda sanığın müştekiyle iletişime geçerek, koldan yapılacak anjiyo işleminin daha sağlıklı olacağı ve ücret farkı olduğunu belirterek, mevzuat gereği talep edilmemesi gereken ücreti talep ettiği, hileli hareketlerle ücretsiz sunulan bir sağlık hizmeti olmasına rağmen müştekiden 7 bin lira alınmasına neden olarak, üzerine atılı 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

Acil müdahale sırasında hastayla \'stent\' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Necdet Kır:
    asıl suçlu emiri veren bu işi ona yaptıran ama adalet nerede terazi gene yalniş tartıyor ayarı bozulmuş. 16 0 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Kesin CHP lidir 5 10 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kadının suçu ne acaba hastane kesin qkpli......gunundue 10 2 Yanıtla
  • Haan:
    bu olay medyaya yansıdığı için üzerine gidildi, hergün bunun gibi yüzlerce insan mağdur edilip sağlık adı altında özel hastaneler tarafından dolandırılıyor, ne acı ki ne vatandaşın ne de devletin elinden birşey gelmiyor, böyle medyaya yansıyan bir kaç olay istisna. 7 1 Yanıtla
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