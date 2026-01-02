İrfan Can Kahveci Shakhtar'a mı? Arda Turanlı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı - Son Dakika
İrfan Can Kahveci Shakhtar'a mı? Arda Turanlı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı

02.01.2026 23:50
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan ile beraber olduğu bir fotoğrafını paylaşarak ''Hayat sevdiklerinle güzel.'' notunu düştü. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarlar arasında İrfan Can Kahveci'nin Shakhtar Donetsk'e transfer olabileceği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kahveci, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ile çekilmiş bir fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak altına "Hayat sevdiklerinle güzel" ifadelerini kullandı.

SHAKHTAR DONETSK İLE ANILIYORDU

Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Arda Turan'ın Shakhtar'ın başına geçmesinin ardından daha önce İrfan Can Kahveci ile transfer görüşmeleri yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Taraftarlar, bu fotoğrafı Kahveci'nin Ukrayna ekibine transfer olabileceğinin bir işareti olarak yorumladı.

TRANSFER DEDİKODULARI ARTTI

Bilindiği üzere ekim ayından beri Fenerbahçe kadrosunda yer almayan İrfan Can Kahveci'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Shakhtar Donetsk'in de milli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği yönündeki haberler, bu paylaşım ile yeniden alevlendi. Transfer dönemine girilen bu günlerde gözler İrfan Can Kahveci'ye çevrildi.

SEZON PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci bu sezon sarı-lacivertliler ile 12 maçta 378 dakika forma giydi. Yıldız isim bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

