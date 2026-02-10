İrfan Can Kahveci\'ye büyük şok! Fener\'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer olan İrfan Can Kahveci, yeni takımında istediği başlangıcı yapamadı. Milli futbolcu, şu ana kadar golle buluşamazken performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK SÜRECİ

Bu sezon Fenerbahçe'de yeterli süre alamayan ve Domenico Tedesco'nun gelişiyle kadro planlaması dışında kalan 30 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı. İrfan Can Kahveci, daha fazla forma şansı bulmak amacıyla Kasımpaşa'nın yolunu tuttu.

GOL YOK, GALİBİYET YOK

Kasımpaşa formasıyla şu ana kadar etkisiz bir grafik çizen İrfan Can Kahveci, yalnızca 1 asist üretebildi. Gol atamayan deneyimli oyuncu, lacivert-beyazlı ekipte çıktığı maçlarda galibiyet sevinci de yaşayamadı.

MAÇ VE DAKİKA SAYISI

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa formasıyla 4 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de görev aldı. Toplam 317 dakika sahada kalan milli futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı.