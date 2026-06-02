İsa Tümenci: Judo ile Altın Madalya Hedefi

02.06.2026 11:17
Deprem sonrası judoya başlayan 14 yaşındaki İsa, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Hatay'da depremden sonra merak saldığı judoda milli takıma seçilen 14 yaşındaki İsa Tümenci, Kuzey Makedonya'da 5-7 Haziran'da düzenlenecek Minikler Balkan Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere İskenderun ilçesindeki aile evinde yakalanan İsa, yara almadan atlattığı afetin etkilerinden uzaklaşmak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde judoya başladı.

Branşta kısa zamanda kendini geliştiren İsa, 14-16 Mayıs'ta Karaman'da yapılan Spor Toto Türkiye Minikler Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda üçüncü oldu.

İsa, organizasyondaki performansı sayesinde U14 Minikler Judo Milli Takımı'na girmeye hak kazandı.

Judo antrenörü Muhammet Karaben'in çalıştırdığı sporcu, Kuzey Makedonya'daki Minikler Balkan Şampiyonası'nda milli formayı temsil edecek.

İlk kez katılacağı organizasyondan altın madalyayla dönmeyi isteyen İsa, hedefine ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

"Hem ülkemizi hem de ilimizi temsil edeceğim"

İsa Tümenci, AA muhabirine, judoda elde ettiği başarıların depremden sonra yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde idmanlara ara vermediğini dile getiren İsa, "Hem ülkem hem de ilimi temsil edeceğim, Balkan Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyorum." dedi.

İsa, milli takıma seçilmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Sonraki hedefim 2036 Yaz Olimpiyatları'na katılmak. Milli judocu Salih Yıldız'ı örnek alıyorum. Olimpiyatlarda onun gibi ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

"Öğrencime sonuna kadar güveniyorum"

Antrenör Karaben de ilçedeki genç sporcuların depremin izlerini sporla sildiğini vurguladı.

İsa'nın başarılı olacağına inandığını ifade eden Karaben, şöyle konuştu:

"Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Bu hedefe göre çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. En büyük hedefimiz ise 2036'daki Olimpiyatlara Hatay'dan bir sporcu kazandırmak. Şu an temelden başladık, sıfırdan inşa ettik. Adım adım ilerliyoruz. Öğrencime sonuna kadar güveniyorum. Elinden geleni yapacaktır."

Kaynak: AA

