İsa Yaldız Gölpazarı\'na Atandı

Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız, Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atandı.

Bilecik'te uzun yıllar hakemlik yapan ve ardından Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanlığına seçilen İsa Yaldız, Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atandı. Yaldız, Gençlik ve Spor Bakanlığında Spor Uzmanı olarak göreve başladı. Yüksek Lisans mezunu olan İsa Yaldız, birçok STK da başkan ve yöneticilik yapmıştı. Yaldız evli ve iki çocuk babasıdır. - BİLECİK