Isaac Solet'in Durumu İyi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmandaki Samsunspor maçının ilk dakikasında Zeki Yavru ile çarpışarak hastaneye kaldırılan Göztepeli oyuncu Isaac Solet'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasında rakip oyuncuyla girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan oyuncumuz Isaac Solet, kısa süreli bilinç kaybı yaşamış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir. Oyuncumuz kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.