Üye Girişi
İşitme engelli erkek milli voleybolcular yeniden olimpiyat şampiyonluğu istiyor - Son Dakika

İşitme engelli erkek milli voleybolcular yeniden olimpiyat şampiyonluğu istiyor

30.01.2022 11:59

Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı oyuncuları, yeniden şampiyon olmayı hedefliyor.

Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı oyuncuları, yeniden şampiyon olmayı hedefliyor.

Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyatlar öncesi Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'na kulüpleriyle katılan milli oyuncuların hedefinde Brezilya var.

Milli takım kaptanı Cevat Şimşek, AA muhabirine, kendinde ve takımda güvenin iyi olduğunu söyledi.

Karabük'teki şampiyonada milli takım seçmelerinin olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Daha sonra milli takıma katılacağız. Brezilya'da tek bir hedefimiz var, şampiyonluk. Daha önceki şampiyonluklarımızın hepsini bir kenara bırakıp Brezilya'dan olimpiyat şampiyonu olarak dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Her şampiyonluğun ardından takımdaki herkesin kendine daha çok güvendiğinden bahseden Şimşek, "Herkesin birbiriyle çok iyi arkadaşlığı var. Kampta zaten beraber olacağız ve birlikte daha güçlü hareket ediyoruz, inşallah daha güzel gidecek." dedi.

Emrullah Palaz: "Hedefimiz, tekrar şampiyon olmak"

Milli takımın tecrübeli oyuncularından Emrullah Palaz ise 14 yaşında spora başladığını, milli formayla uzun yıllar birçok şampiyonluk yaşadığını aktardı.

Antrenörleri Osman Çarkçı'nın kendisiyle çok ilgilendiğini, başarılarını ona borçlu olduğunu dile getiren Palaz, şöyle devam etti:

"Avrupa şampiyonluğunda da olimpiyat şampiyonluğunda da milli takımdaydım ve çok gurur duydum. Emeklerinden dolayı Osman hocama ve önceki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bazı eksikliklerim vardı ve Osman hocam beni cesaretlendirdi. Daha önce sakatlık problemlerimiz oldu ama bu olimpiyatta sakatlık olmadan hedefimiz, tekrar şampiyon olmak. Brezilya bizi beklesin, şampiyon olacağız."

Palaz, takım arkadaşlarıyla aralarında birlik ve beraberliğin olduğunu, çok iyi anlaştıklarını sözlerine ekledi.

İşitme engelli erkek milli voleybolcular yeniden olimpiyat şampiyonluğu istiyor
İşitme engelli erkek milli voleybolcular yeniden olimpiyat şampiyonluğu istiyor
İşitme engelli erkek milli voleybolcular yeniden olimpiyat şampiyonluğu istiyor

YORUMLAR
500

Şampiyon, voleybol, Brezilya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli erkek milli voleybolcular yeniden olimpiyat şampiyonluğu istiyor - Son Dakika Spor


Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı! Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!         
11:24
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40

Son Dakika Haberleri
12:26 Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş
12:25 İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı
12:23 Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor
12:22 Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:50 Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 13:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: İşitme engelli erkek milli voleybolcular yeniden olimpiyat şampiyonluğu istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement