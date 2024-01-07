İşitme Engelli Güreşçi Atalay Aydemir, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Büyükler Dünya Şampiyonası'ndan 2 altın madalyayla dönen milli güreşçi Atalay Aydemir, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Doğuştan işitme engeli olan 21 yaşındaki Atalay Aydemir, yaklaşık 10 yıl önce antrenörlerin okulda yaptıkları tarama sırasında güreşe yönlendirildi.

Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde eğitim gören ve ulusal organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden Atalay Aydemir, spor hayatına İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nde devam ediyor.

Geçen yıl eylül ayında Kırgızistan'da organize edilen 7. İşitme Engelliler Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılan Atalay Aydemir, serbest stilde 125 kiloda, grekoromen stilde ise 130 kiloda altın madalya kazandı.

Atalay Aydemir, başarısının sevincini paylaşmak için ailesinin yanına geldiği memleketi Ordu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'ndeki antrenörleri Fatih ve Bahattin Keser ile Yüksel Kahraman'ı da ziyaret etti.

"Olimpiyat, bu sporun en üst düzeyi"

Milli sporcu Atalay Aydemir, AA muhabirine, ilkokul 4. sınıftayken öğretmeninin de yönlendirmesiyle antrenör Fatih Keser'le güreşe başladığını söyledi.

Ordu'daki birçok antrenörün kendisinde emeği olduğunu belirten Atalay Aydemir, ulusal anlamda çeşitli dereceleri bulunduğunu aktardı.

Atalay Aydemir, Kırgızistan'da aldığı iki şampiyonluğun duygusunu tarif edemediğini, İstiklal Marşı'nı okutmanın, Türk bayrağını göndere çektirmenin çok büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Dünya şampiyonluğuna ulaştığını, madalya ve kemeri aldığını aktaran Atalay Aydemir, "Önümüzde 2025 yılında olimpiyatlarımız var. 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya alabilirsem hedefime ulaşmış olacağım. Olimpiyat, bu sporun en üst düzeyi. Olimpiyat şampiyonluğu zirve. İnşallah başarabiliriz, hedefimiz orası." diye konuştu.

Atalay Aydemir, uzun zamandır çalışmaları dolayısıyla memleketine gelemediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ailem de burada. Bu süreçte onları da göremedim. 'Şampiyon oldum, şimdi işte uğrayabilirim.' dedim. Buranın geçmişteki öğrencisi olarak gurur kaynağı olduk. Hocalarım da ailem de çok sevindi. Müdürlerimizi ziyaret ettim, onlar da çok sevindi. Çünkü onların da çok emeği var. Çocuklarla beraber antrenman yaptık, sohbet ettik. Onlara nasihatte bulundum."

Antrenör Fatih Keser: "Olimpiyat şampiyonu olmasını bekliyorum"

Güreş antrenörü Fatih Keser ise Atalay Aydemir'in şampiyonadaki başarısının kendileri için çok güzel ve farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Atalay Aydemir'in çalışmalarına her zaman destek olduklarını dile getiren Keser, "Türk güreşi ve sporu adına, bayrağımızı dalgalandırma açısından çok güzel ve çok mutluluk verici bir şey. Bir sporcumuzun emek verip bu noktalara gelmesi bizim için çok güzel. Sporcu eğitim merkezinde devletimizin destekleriyle çok güzel çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Keser, bu işin en üst düzeyi olan olimpiyatta Atalay'ın başarılı olmasını istediklerini de vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Olimpiyat şampiyonu olmasını bekliyorum. Kendisinin zaten miniklerde, yıldızlarda, gençlerde, 23 yaş altında, büyüklerde dereceleri var. Bu işin en üst basamağı olimpiyattır. Kendisinin olimpiyatta şampiyon olmasını bekliyorum. Onunla ilgili ailesinin de bizlerin de şu anki kulübünün de büyük desteği var."