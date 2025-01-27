İşitme Engelli Mehmet Özcan, Gençleri Basketbola Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Spor

İşitme Engelli Mehmet Özcan, Gençleri Basketbola Teşvik Ediyor

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Şırnak'ta yaşayan işitme engelli milli basketbolcu Mehmet Özcan, gençleri basketbola yönlendiriyor.

27.01.2025 16:18
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- Şırnaklı işitme engelli A Milli Takım oyuncusu, gençleri basketbola teşvik ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta yaşayan yüzde 52 işitme engelli Türkiye İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mehmet Özcan, gençleri basketbola teşvik ediyor.

Çocukluğunda geçirdiği sara hastalığı nedeni ile yüzde 52 işitme kaybı yaşayan Mehmet Özcan (26), Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Murat Tekinalp'in okullarda yaptığı sporcu taramalarında uzun boyu ile dikkat çekti. Çocuk yaşlarda başladığı basketbolda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları arasında yapılan protokol ile düzenlenen okullar arası basketbol turnuvalarında gösterdiği performans ile basketbol 1. lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Okullar arasındaki müsabakalarda başarılı bir performans gösteren Özcan, Diyarbakır ve Kayseri'de genç ve bölgesel, Erzurum'da da hem üniversite okuyup hem de profesyonel 1. lig takımlarında oynadı.

Erzurum'da da gösterdiği başarılı performans ile Türkiye İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımı antrenörlerinin dikkatini çeken Özcan, A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Özcan, hem Şırnak Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği, hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yaparken bir yandan da A Milli Takım'ın uluslararası platformlarda başarılı olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şırnak'ta okullarda sporcu taramaları ile öğrencileri basketbola teşvik etmek için de çalışmalarını sürdüren Mehmet Özcan, basketbol ile 2011 yılında Murat Tekin'in teşvikleri ile başladığını, 2011 yılında bir sene Şırnak'ta oynadıktan sonra Diyarbakır'a transfer olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 2 sene basketbol oynadığını belirten Özcan, "Ondan sonra Kayseri'ye transfer oldum. Orada basketbol bursu ile kolejde okuyup, yine basketbol oynayıp devam ettim. 4 senem geçti orada. 2 sene A takımda oynayıp 1. ligde oynadım. Daha sonra Erzurum'a geçtim. Orada hem üniversite okuyup hem de basketbol oynadım. Erzurum'da geçirdiğim süre içerisinde çocukluktan beri geçirdiğim bir hastalık vardı. Sara hastalığı. Ondan dolayı işitme kaybım vardı yüzde 52. A Milli Takımı'na davet edildim, milli oyuncu oldum. Halen A Milli Takım Deaflympics oyuncusuyum. Milli Takım ile birlikte 2 tane turnuvaya gittik. İtalya ve Brezilya'da. İtalya'da Avrupa Şampiyonası'nda 5., Brezilya'da olimpiyatlarda 6. olduk. Şu anda başarıların devamının gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Öğrencilerimi teşvik ediyorum"

Şırnaklı öğrencileri A Milli Takım formasını giyebilmeleri için basketbola teşvik ettiğini ifade eden Özcan, "Son iki senedir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yapıyorum. 2 sene önce beden eğitimi öğretmeni olarak Spor Lisesi'ne atandım. Şu anda hem antrenörlük, hem beden eğitimi öğretmenliği yapmaya çalışıyorum. Öğrencileri teşvik etmeye çalışıyorum. Murat Hoca'mın benim elimden tutup bu şekilde Milli Takım'a, güzel yerlere gelmem için verdiği emek gibi ben de o şekilde öğrencilerin elinden tutup, onlara emek vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Velilerin ön yargısı

Özellikle kız öğrenci velilerin ön yargılı olduklarını ve bu ön yargının kendilerine sorunlar çıkardığını aktaran Özcan, "Şırnak'ta potansiyel var. Geçen sene Şırnak Lisesi olarak hem kız takımı hem de erkek takımı Türkiye yarı finaline kadar gittik. Orada devlet okulu olarak sadece biz vardık. Diğer takımlar hepsi kolejdi. Şehrin genç nüfusu da çok fazla olduğu için spora çok teşvik var. Tabi bu teşviği nasıl değerlendirdiğimiz önemli. Bu teşviği çocuğun hangi branşa yatkın olduğu, fizik olarak, bireysel olarak hangi sporu yapabildiğine bakıp o şekilde branşa yönlendirdiğimiz zaman çok daha güzel dönüşler alacağımıza inanıyorum. Velilerin biraz ön yargıları ve geri adım atma durumu oluyor. Onu biraz kırıp spora daha çok teşvik olunca öğrenciler ve sporcular daha çok motive oluyorlar, daha çok ilgilenerek geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Antrenör Murat Tekinalp, Mehmet Özcan ile gurur duyduğunu kaydederek, "25 yıldır basketbol antrenörüyüm. Aynı zamanda basketbol lig temsilciliği yapıyorum. Ülkemizi, şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek amacı ile yüzlerce sporcu yetiştiriyoruz. Mehmet Özcan sporcumuz şuan Milli Takım'da oynuyor. Bizi çok gururlandırıyor. 3 bine yakın lisanslı sporcumuz var. Faal olarak da 300'e yakın sporcumuz var. Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Durmadan Milli Takımımıza destek amaçlı projelerimiz var" açıklamalarında bulundu.

Esma Ergin: "Milli Takım'da oynamayı çok isterim"

Antrenör Murat Tekinalp ve Mehmet Özcan'ın teşvikleri ile basketbola 3'üncü sınıfta okuduğu dönemde başladığını ve hedefinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu belirten Esma Ergin, "3'üncü sınıftan beri basketbol ile uğraşıyorum. Küçükken çok sevmiştim hala da devam ediyorum. Bana basketbolu sevdiren antrenörüm Murat Tekinalp. Bizim okullar arası içerisinde Mehmet koçumuz var Milli Takım'da oynuyor. Ayrıca bizim antrenörlüğümüzü yapıyor ve bize destek sağlıyor. Mehmet Hoca gibi iyi yerlere gelmek istiyorum. Basketbolu gerçekten çok seviyorum ve Milli Takım'da oynamayı çok isterim" dedi.

Kaynak: İHA

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