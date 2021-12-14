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İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası - Son Dakika

İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası

14.12.2021 12:11

Doğuştan işitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, 1-15 Mayıs 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Doğuştan işitme engelli milli güreşçi Kadir Kuş, 1-15 Mayıs 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan 31 yaşındaki Kuş, 15 yaşında başladığı güreşte kısa sürede büyük mesafe kat etti.

Güreşe başladıktan 2 sene sonra milli takıma seçilen Kuş, 2017'de Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyaya yenisini eklemek istiyor.

Kadir Kuş, AA muhabirine işaret diliyle yaptığı açıklamada, 2005'te eniştesi Engin Özen'in yönlendirmesiyle güreşe başladığını ve hala devam ettiğini söyledi.

Güreşe başlamadan önce asosyal bir hayatı olduğunu anlatan Kuş, şunları kaydetti:

"Güreşe başladıktan sonra 2 senede hayatım değişti. İyi antrenman yaptım. Önceden çok zayıftım, 2 sene sonra kendimdeki gelişmeyi hissettim. 2007'de milli takıma seçildim ve kendimi çok onurlu ve gururlu hissettim. İlk uluslararası derecemi 2012'de Bulgaristan'da yapılan dünya şampiyonasında elde ettim. Orada dünya üçüncüsü oldum. Ertesi sene Bulgaristan'da olimpiyatlar düzenlendi, orada olimpiyat üçüncüsü oldum. 2017'de Samsun'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında şampiyon oldum. Bu sene temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen dünya şampiyonasında ikinci oldum. Şimdi ise 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanıyorum. Hedefim yine olimpiyat şampiyonu olmak."

Kuş, işini severek yaptığını ve şampiyona için heyecanlı olduğunu dile getirerek, çalışmalarına son hız devam ettiğini belirtti.

Bir engelli olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade eden Kuş, "Orada sadece vatanımız, milletimiz, bayrağımız için çarpışıyorum. Böyle mücadele ediyorum. Bu aşırı gurur verici bir duygu. Her engellinin spor yapmasını isterim." diye konuştu.

İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası
İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası
İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası
İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası
İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İşitme engelli milli güreşçinin hedefi ikinci olimpiyat madalyası - Son Dakika
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