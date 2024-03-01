İşitme Engelli Karateci Sabri Kıroğlu, Olimpiyat Madalyası İçin Doğada Antrenman Yapıyor

Spor

Dünya ve Avrupa şampiyonu işitme engelli milli karateci Sabri Kıroğlu, olimpiyatlarda koleksiyonundaki eksik madalyayı kazanmak için doğada güç depoluyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Darıyerihasanbey köyünde ikamet eden 38 yaşındaki Kıroğlu, çocukken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağ kulağında yüzde 85, sol kulağında yüzde 70 işitme kaybı yaşadı.

Karateyle 2014 yılında tanışan Kıroğlu, spor kariyerinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

Antalya'da 2019'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kata dalında birinci olan ve İran'da 2021'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye iki dalda altın madalya kazandıran Kıroğlu, Brezilya'da 2022'de düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ferdi katada ikinci, takım katada birinci sırayı aldı.

Koleksiyonundaki eksik madalyayı tamamlamak isteyen Kıroğlu, Köroğlu Dağları'nın eteklerinde sıkı antrenman programı uygulayarak Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

"Başarının altında gerçekten ciddi bir çalışma var"

Sabri Kıroğlu, AA muhabirine, birçok antrenmanını doğada yaparak şampiyonalara hazırlandığını söyledi.

Her sporcunun farklı bir antrenman metodu bulunduğunu, insanların ise kendilerini salon görmeye alışık olduğunu dile getiren Kıroğlu, "Başarının altında gerçekten ciddi bir çalışma var." dedi.

Kıroğlu, spor kariyerinde elde ettiği başarılardan bahsederek, "Madalya koleksiyonumda ferdi katada olimpiyat şampiyonluğum eksik. Allah nasip ederse 2025 yılında Japonya'da yapılacak oyunlarda altın madalyayı kazanmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenörlük de yaptığını ve birçok sporcu yetiştirdiğini anlatan Kıroğlu, "Buralara kolay gelmediğimizi gençlerimize anlatıp, onları spora çekmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kıroğlu, engelli bireyleri spora yönlendirmek için de çalışmalarının olduğunu aktararak, "Hiçbir engelli bireyin evde kalmaması için çaba gösteriyorum." ifadesini kullandı.

Antrenör Çetin: "Doğayla iç içe olmak bizi motive ediyor"

İşitme Engelliler Karate Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Çetin, Sabri Kıroğlu'nun başarısında, yaşadığı köyde açık havada yaptığı antrenmanların etkili olduğunu söyledi.

Kıroğlu'nun, Yunanistan'da ekim ayında yapılacak Dünya İşitme Engelliler Karate Şampiyonası için hazırlandığını belirten Çetin, "Doğada çalışmayı seviyoruz. Doğayla iç içe olmak bizi motive ediyor. Salonda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz fakat doğada olmak bizim için çok iyi." şeklinde konuştu.

Çetin, bölgede yaşamanın avantajlarını kullandıklarını dile getirerek, "Doğadan kopamıyoruz. Sabri hocamızla yıllardır birlikteyiz. Ben milli takımda mücadele ederken arkadaştık. Şu an antrenörü olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Kıroğlu'nun önemli başarılar elde ettiğine değinen Çetin, bunu olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.