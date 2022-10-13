İşitme engelli voleybol milli takımları dünya sıralamasında derece aldı - Son Dakika
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İşitme engelli voleybol milli takımları dünya sıralamasında derece aldı

13.10.2022 10:32
İşitme engelli voleybol milli takımları dünya sıralamasında derece aldı

Türkiye işitme engelliler voleybol kadın ve erkek milli takımları, dünya sıralamasında ilk iki sırada yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye işitme engelliler voleybol kadın ve erkek milli takımları, dünya sıralamasında ilk iki sırada yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan "Tarihi başarı" başlığıyla yapılan açıklamada, "İtalya Dünya Şampiyonası ve Brezilya'da düzenlenen son olimpiyatlarda gösterdikleri üstün performansları sebebiyle Türkiye işitme engelliler voleybol kadın ve erkek milli takımları dünya sıralamasında derece aldı. Kadın Voleybol Milli Takımı 1'inci, Erkek Voleybol Milli Takımı 2'nci oldu." denildi.

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Kaynak: AA

voleybol, Brezilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme engelli voleybol milli takımları dünya sıralamasında derece aldı - Son Dakika

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