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İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor - Son Dakika

İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor

18.02.2022 11:27
İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor

İŞİTME Engelliler Güreş Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara Niğde'de hazırlanıyor.

İŞİTME Engelliler Güreş Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara Niğde'de hazırlanıyor. İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü İbrahim Şahin, 16 sporcu ile kampa girdiklerini belirterek, hedeflerinin olimpiyatlarda en fazla madalyayı almak olduğunu kaydetti.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara hazırlanan İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor. 15 günlük kampa girdiklerini ifade eden İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörü İbrahim Şahin, "Mayıs ayının ilk haftasında Brezilya'da başlayacak olan olimpiyatlara hazırlık kampı için buradayız.  Olimpiyat öncesi 4 kamp planladık, bu ilk kampımız ve ikinci kampımız da yine Niğde'de olacak. 4 kampın sonunda Brezilya'da yapılacak olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 8 sıklet serbest 8 sıklet grekoromen olmak üzere toplam 16 sporcuyla olimpiyatlara katılacağız. Daha önce işitme engelliler olimpiyatlarında takım olarak başarılı sonuçlar aldık. Son yapılan dünya şampiyonasında takımlarımız şampiyon olmuştu. Yine hedefimiz olimpiyatlarda en fazla madalyayı alarak şampiyonluk olmaktır. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Ayrıca burası genelde kamplarımızı tercih ettiğimiz bir yer. Buranın yükseltisi hazırlık kampında bizim için önemli bir yükselti ve bundan dolayı ilk iki kampımızı burada yapacağız" dedi.

'HEDEFİM BİRİNCİLİK'Sporculardan Mehmet Ali Yiğit, Brezilya'da birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini kaydetti. Yiğit, "Yakın bir zamanda Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Brezilya'da yapılacak olimpiyatlar için burada kampa girdik ve çalışmalarımız devam ediyor. Hedefim Brezilya'da birinci olmak. Türk halkından destek bekliyorum" dedi.'ARKADAŞLARIMA İNANIYORUM'

Sporcu İsmail Hakkı Bostancı ise 2018 yılında yapılan dünya şampiyonasında ikinci, Avrupa gençler şampiyonasında birinci ve Edirne'de Türkiye ikincisi olduğunu kaydederken, "Buradaki sporcu arkadaşlarıma canı gönülden inanıyorum. Hepsi de Brezilya'da dereceye girecekler. Ben birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum.  Türk halkına destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor
İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor
İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor
İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor
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Brezilya, Güreş, Niğde, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Milli Takımı, olimpiyatlara Demirkazık'ta hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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