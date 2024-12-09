İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 2025 Deaflympics için Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 2025 Deaflympics için Hazırlıklara Başladı

İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 2025 Deaflympics için Hazırlıklara Başladı

TİESF Başkanı Dursun Gözel, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi olarak en iyi şekilde hazırlanacağını belirtti. Ankara'da düzenlenen toplantıda, futbol ve basketbol branşlarının yol haritası belirlendi.

09.12.2024 17:26  Güncelleme: 17:29
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TÜRKİYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, "2025 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics), hepimiz için büyük bir öneme sahip. Türkiye olarak, ne denli büyük bir spor ülkesi olduğumuzu orada en iyi şekilde göstereceğiz. Milli sporcu kardeşlerimizin oyunlara en iyi şekilde hazırlanabilmesi adına bütün çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

İşitme engelliler 2024-2025 sezonu futbol ve basketbol branşlarının değerlendirme toplantısı Ankara'da yapıldı. 70 kulüp temsilcisinin bir araya geldiği toplantıda, liglerin yol haritası ve kulüplerin mevcut sorunlarının çözümü hususları dile getirildi. TİESF Başkanı Dursun Gözel, federasyon olarak yeni dönemde sık sık kulüplerle bir araya geleceklerini ve bütün çalışmalarda camianın paydaşlarıyla ortaklaşa hareket edeceklerini söyledi. TİESF'in büyük bir camia olduğunu ve bunun bilinciyle hareket edeceklerini kaydeden Gözel, "Yeni dönemde kapımızın herkese açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Küslüklere, kırılganlıklara yer vermeyeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz. Bunu da layıkıyla bütün spor kamuoyuna en güzel şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'HER BRANŞA ÖZGÜ YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ'

Değerlendirme toplantılarına farklı branşlarda devam edeceklerini kaydeden başkan Gözel, "Toplantılarımız kapsamında yeni yönetim anlayışıyla her branşa özgü yol haritası çizeceğiz. Kulüplerimizin sorun ve önerilerini büyük bir hassasiyetle dikkate alacağız. 2025 yılında Japonya'da İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenecek. 2025 Deaflympics, hepimiz için büyük bir öneme sahip. Türkiye olarak, ne denli büyük bir spor ülkesi olduğumuzu orada en iyi şekilde göstereceğiz. Milli sporcu kardeşlerimizin oyunlara en iyi şekilde hazırlanabilmesi adına bütün çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Basketbol, Türkiye, Eğitim, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 2025 Deaflympics için Hazırlıklara Başladı - Son Dakika

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