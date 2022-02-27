İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
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İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası yapıldı

27.02.2022 20:21

Kütahya'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kütahya'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 35 kulüpten 120 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda büyük tek erkeklerde Furkan Büyükgöze, büyük tek kadınlarda Hale Nur Küçüksevgili, büyük çift erkeklerde Mehmet Emin Aktaş, Ali Osman Karakaya, büyük çift kızlarda Kübra Erol, İlayda Açıkel, büyük karışık çiftlerde Hale Nur Küçüksevgili, Hasan Baygeldi, yıldız tek erkeklerde Mahmut Sert, yıldız tek kızlarda Tellinur Ataş, yıldız çift erkeklerde Mahmut Sert, Muharrem Tuna, yıldızlar çift kızlarda Makbule Çataldaş, Tellinur Ataş, yıldız karışık çiftlerde Bilal Haliloğlu, Pelin Şahin, minik tek erkeklerde Mehmet Han Kalkan ve minik tek kızlarda Zeynep Naz Pamuk Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mahir Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 ilden 35 kulübün katılımıyla şampiyonanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

Şampiyonaya verilen desteğe teşekkür eden Yazıcı, başarılı olan sporcuların, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'da (Deaflympics) Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi.

Şampiyona, başarılı sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası yapıldı
İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası yapıldı
İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası yapıldı - Son Dakika


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