Hatay'ın İskenderun ilçesinde spor eğitimi verilen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrenci katılıyor.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere, tesis, salon ve sahalarda 17 farklı branşta eğitim verildiğini söyledi.
Haftada 6 gün düzenlenen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrencinin katıldığını belirten Gündel, "Bu sene faaliyetlerimize çok daha yoğun şekilde başladık." dedi.
Gündel, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Spor › İskenderun Gençlik Yaz Okulları'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?