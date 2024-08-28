İskenderun Gençlik Yaz Okulları'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor - Son Dakika
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İskenderun Gençlik Yaz Okulları'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor

İskenderun Gençlik Yaz Okulları\'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrenci katılıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, 17 farklı branşta eğitim verildiğini belirtti.

28.08.2024 16:18
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde spor eğitimi verilen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere, tesis, salon ve sahalarda 17 farklı branşta eğitim verildiğini söyledi.

Haftada 6 gün düzenlenen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrencinin katıldığını belirten Gündel, "Bu sene faaliyetlerimize çok daha yoğun şekilde başladık." dedi.

Gündel, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İskenderun Gençlik Yaz Okulları'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun Gençlik Yaz Okulları'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor - Son Dakika
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