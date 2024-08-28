İskenderun Gençlik Yaz Okulları\'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor

Spor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde spor eğitimi verilen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere, tesis, salon ve sahalarda 17 farklı branşta eğitim verildiğini söyledi.

Haftada 6 gün düzenlenen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrencinin katıldığını belirten Gündel, "Bu sene faaliyetlerimize çok daha yoğun şekilde başladık." dedi.

Gündel, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.