Hatay'da oynanan İskenderunspor- Isparta 32 Spor müsabakasında futbolcular, yeşil sahada açtıkları pankartla 'Kadına el kalkamaz' mesajı verdiler.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Müsabaka Hatay ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma öncesi İskenderunsporlu futbolcular, sahaya İskenderun ilçe jandarma komutanlığı tarafından hazırlanan 'Kadına el kalkamaz' pankartıyla çıktılar.
İskenderunspor aldığı galibiyet ile puanını 41'e çıkarak ligde 6. sıraya yerleşti. - HATAY
Son Dakika › Spor › İskenderunspor'dan Kadına Şiddete Hayır Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?