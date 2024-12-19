İskenderunspor, Hatayspor'u Eledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İskenderunspor, Hatayspor'u Eledi

İskenderunspor, Hatayspor\'u Eledi

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u 1-0 yenerek grup aşamasına yükseldi.

19.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Kırıkhan İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin Ünal

İskenderunspor: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk. 90+2 Hüseyin Aybars Tüfekci), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Dk. 82 Ömer Gür), Ender Gör, Burak Çolak (Dk. 88 Yasin Başaytaç), Kadir Turhan, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Kerem Kurşun), Erbay Eker, Muhammet Beşir (Dk. 90+2 Mahmut Bilir)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Strandberg (Dk. 46 Aboubakar), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 46 Diack), Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur (Dk. 46 Kilama), Fernandes

Gol: Dk. 44 Görkem Sağlam (Kendi kalesine) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kerim Alıcı, Dk. 81 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+1 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 31 Serdarcan Eralp, Dk. 90+1 Yasin Başaytaç, Dk. 90+3 Göktan Işılak, Dk. 90+4 Ulaş Zengin (İskenderunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek grup aşamasına kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Stadı'nın hasar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, afetin ardından ilk kez kentte sahaya çıktı.

Kupada grup aşamasına çıkan İskenderunsporlu futbolcular ve taraftarlar, maçın ardından sevinç yaşadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Hatayspor, İskender, 3-sayfa, Futbol, hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderunspor, Hatayspor'u Eledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:13:01. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderunspor, Hatayspor'u Eledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.