İskenderunspor Teknik Direktörü Koray Palaz: Hedefimiz play-off bölgesinde kalmak

İskenderunspor Teknik Direktör Koray Palaz, "Oynadığımız 9 maçta tam 25 gol attık. Antalya'da 2'nci yarı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Hedefimiz play-off bölgesinde kalmak. Ligdeki en büyük hedefimiz ise bir üst lige çıkarak başarımızı taçlandırmak" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin ilk yarısını 32 puanla 5'inci sırada tamamlayan İskenderunspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ediyor. Günde çift antrenmanla ikinci yarı öncesinde güç depolayan İskenderunspor'da teknik direktör Koray Palaz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısında iyi bir performans gösterdiklerini ve ilk yarıyı 32 puanla 5'inci sırada bitirdiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "İskenderunspor, Play-Off ve proje takımı olduğu için görevi kabul ettik. Oyuncularımız inanılmaz bir özveri ile çalıştılar. Verdiğimiz taktikleri sonuna kadar uyguladılar. Bunun da sahaya ve sonuca yansıdığını düşünüyorum. Oynadığımız 9 maçta tam 25 gol attık. Antalya'da 2'nci yarı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Hedefimiz play-off bölgesinde kalmak. Ligdeki en büyük hedefimiz ise bir üst lige çıkarak başarımızı taçlandırmak" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

İkinci yarı öncesinde oyuncularına güveninin tam olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ligi ikinci sırada bitirmek bizim için çok büyük bir başarı olacak. Tabii ki ligi şampiyon olarak tamamlayarak bir üst lige çıkmak daha da büyük başarı olacak. İkinci yarı öncesinde önemli oyuncularımızdan Enes ve Süleyman'ı kaybettik. Başka ayrılan oyuncularımız da oldu. Onların yerini dolduracak 3 tane oyuncu aldık. Takım olarak biraz gençleşmeye gittiğimiz ortada. Ancak mevcut oyuncu grubumuzla da çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık. Oyuncularıma inanıyorum. Önemli işler yaptılar, aramızda iyi bir bağ oluştu. Takımımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu oluşumda da başkanımız Hakan Bolat'ın büyük emeği var. Ayrıca 6 Şubat'taki depremden oldukça etkilenen İskenderun halkına bir nebze de de olsa başarımızla tebessüm ettirebilecek bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu başarırız" şeklinde konuştu.