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İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler - Son Dakika

İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler

22.10.2021 15:09

Juventus'un kaptanlarından Bonucci, artık Ronaldo için değil, takım için oynadıklarını söyledi. Ronaldo'yu takımdayken yere göğe sığdıramayan tecrübeli futbolcu, "Ronaldo için oynardık, ama artık takım için oynuyoruz. Allegri ile Juventus'un ruhunu keşfettik" ifadelerini kullandı.

Sezon başında yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Leondardo Bonucci'den gönderme geldi. Bonucci, Ronaldo'suz daha iyi bir yola girdiklerini ifade etti.

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"RONALDO İÇİN OYNARDIK"

Kaptan Bonucci, "Eskiden Ronaldo için oynardık. Şimdi ise Massimiliano Allegri ile Juventus ruhunu ve sıkı çalışmanın keyfini tekrar keşfettik" ifadelerini kullandı. Bonucci, Ronaldo'suz Juventus'un çok zorlanacağını söylemişti.

ARALARI İYİYDİ

Juventus'ta Bonucci, Ronaldo'nun en yakın olduğu futbolculardan biriydi. Bonucci'nin bu açıklamaları, Ronaldo'yu bir hayli şaşırtacak.

İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler

Manchester United, Cristiano, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: Ronaldolu juventus 7 de 7 galibiyet ve uzun bir yenilmezlik serisiyle başlamıştı lige bonuccinin açıklamasından sonra puan durumuna baktım 7.sırada juventus ronaldosuz daha iyi olduklarını söylüyorlardı real i de juve yi de ronaldosuz gördük. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler - Son Dakika
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