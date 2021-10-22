İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler

Sezon başında yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Leondardo Bonucci'den gönderme geldi. Bonucci, Ronaldo'suz daha iyi bir yola girdiklerini ifade etti.
Kaptan Bonucci, "Eskiden Ronaldo için oynardık. Şimdi ise Massimiliano Allegri ile Juventus ruhunu ve sıkı çalışmanın keyfini tekrar keşfettik" ifadelerini kullandı. Bonucci, Ronaldo'suz Juventus'un çok zorlanacağını söylemişti.
Juventus'ta Bonucci, Ronaldo'nun en yakın olduğu futbolculardan biriydi. Bonucci'nin bu açıklamaları, Ronaldo'yu bir hayli şaşırtacak.
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