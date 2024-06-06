İsmail Hacı Bekar, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Spor

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu İsmail Hacı Bekar, geçirdiği sakatlıklara rağmen ilk kez mücadele ettiği 60 kiloda kürsüde yer almayı başardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi 22 yaşındaki İsmail, geçen yıl Moldova'da yapılan Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası ile Kazakistan'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 55 kilo sağ ve sol kolda altın madalyaya uzanarak kariyerindeki en iyi sonuçları elde etti.

Bu yıl sıkı çalışma döneminden geçen ancak sağ kol, dirsek ve omzundaki yırtıklar dolayısıyla istediği performansı göstermekte zorlanan milli sporcu, şubat ayındaki Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım seçmelerinde gençlerde şampiyon olarak milli takımı temsil etmeye hak kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 2-10 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ilk kez farklı bir sıklet olan 60 kiloda mücadele eden İsmail, şampiyonada sol kolunda yırtıklar oluşmasına rağmen kürsünün 3. basamağında yerini aldı.

"Avrupa Şampiyonası'na sakat gittim"

İsmail Hacı Bekar, AA muhabirine, başarılarına yenisini eklediği için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye şampiyonu ünvanıyla katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez farklı sıklette mücadele ettiğini anımsatan İsmail, "Daha önce sağ kolumda, dirseğimde ve omzumda hafif yırtıklar vardı. Avrupa Şampiyonası'na sakat gittim. Biraz da antrenman eksiğim vardı. Şampiyona sırasında da sol kolumda tekrar ufak yırtıklar oluştu." diye konuştu.

İsmail, geçen yıl alt sıklette yarıştığına işaret ederek, "O sıklette senelerdir yarışıyordum. O sıkleti daha iyi biliyorsun ve rakiplerini daha iyi tanıyorsun. Üst sıklete geçtiğim zaman biraz daha zorlayıcı oldu. Kilo arttırdığımız için daha güçlü rakipler gelebiliyor. Farklı teknik ve taktikteki rakipleriniz oluyor. Onlara karşı şampiyon olmak bir tık daha zor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılı sakatlıklarından dolayı dinlenerek geçirmek istediğini belirten milli sporcu, muhtemelen Dünya Şampiyonası'nda yer alamayacağını anlattı.

İsmail, bu durumun kendisini üzdüğünü ancak ileriki senelerde daha fazla dünya şampiyonluğu için dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sporda kendini belirli bir noktaya kadar zorlayabilirsin ama bundan daha fazlası ileriki senelerde katılacağın şampiyonaları etkileyebilir. Yeri geldiği zaman dinlenmek de lazım." şeklinde konuştu.

"Bu sıklete geçmeden önce bazı rakiplerimi tanıyordum"

Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyi derece beklediğine değinen milli sporcu, sakatlık yaşayınca vücudun istediklerini yapmaya izin vermediğini belirtti.

Rakiplerini her zaman iyi değerlendirdiğini vurgulayan İsmail, şunları söyledi:

"Bu sıklete geçmeden önce bazı rakiplerimi tanıyordum. Bu yıl Avrupa şampiyonu olan rakibim daha önceki senelerde de hem büyükler hem gençlerde Avrupa şampiyonuydu. Onlarla karşılaştım ve mücadeleler zorlu geçti. Avrupa Şampiyonası'nda sakatlıklarım ve antrenman eksikliğim dolayısıyla üçüncü oldum. Daha iyi sonuçlar elde etmek istiyordum ama madalya alarak bayrağımızı kürsüde gösterdiğim için mutluyum."

İsmail Hacı Bekar, sakatlığını atlatıp, dinlenme sürecinde biraz daha düşük kilolarda çalışıp eksiklerini tamamlayacağını ve daha iyi şekilde dönmeye çalışacağını sözlerine ekledi.