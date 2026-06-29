İsmail Kartal: Fenerbahçe'yi Şampiyon Yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalışmalardan çok memnun olduğunu dile getiren Kartal, sarı-lacivertli taraftarların beklediği, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan takımı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oynattığı istekli futbolu sarı-lacivertli taraftarlara hediye edeceklerini aktaran Kartal, "Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz." diye konuştu.

Eski başkan Sadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle 2 sefer görüştüklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum yarın burada onlar olacak."

"Transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var"

İsmail Kartal, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getirdi.

Topuk Yaylası'nda 30 kişilik oyuncu kadrosuyla çalıştıklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var, yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var, doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabi olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan dönecek oyuncularla ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacaklarını hatırlatan İsmail Kartal, "Milli takımdaki oyuncularımızla 5 Temmuz'da beraber olacağız ve Avusturya kampına gideceğiz. Şu anda 30 kişi çalışıyoruz. Çalışmalardan gayet memnunum. Rakibimiz (Gornik Zabrze) iyi bir takım, kolay bir takım değil. Milli takımdan gelenler olacak. İlk turu geçmenin derdindeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Takıma henüz katılmayan Diego Carlos konusuna da değinen Kartal, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.

"Yabancı kuralı sağlıklı değil"

İsmail Kartal, yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını ifade etti.

Hem 10+4 hem de 12+2 kuralına göre hazırlıklar yaptıklarını anlatan Kartal, "Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Başkanımızda bize tam destek veriyor. 12+2 herkes için daha elzem gibi duruyor. 10+4 olursa da biz planlarımızı buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

"Saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum"

Fenerbahçe ile 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, daha önce görevde olduğu süreçte haklarının yenildiğini ve bu sezon bunun tekrar etmeyeceğine inandığını belirtti.

Adaletli bir sezon geçmesini istediklerinin altını çizen Kartal, "Aziz (Yıldırım) Başkan ve yönetim saha dışıyla ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Aykut Kocaman tercih edilseydi benim içimde bir burukluk olmazdı"

İsmail Kartal, seçim döneminde teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir antrenör ve Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'ye hiçbir zaman kırgınlığının olamayacağını anlatan Kartal, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Aykut hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim."

Oğuz Çetin ile sürekli beraber olduklarını da vurgulayan Kartal, "Oğuz Çetin eski takım arkadaşım. Her dakika beraberiz. Eski futbolcularımın hepsiyle görüşüyorum. Tadic, 2 günlüğüne İstanbul'a ziyarete gelecek. Tadic 45 yaşına kadar oynar. Dün Djiku aradı. Hepsi ziyarete gelecekler. Buradaki futbolcularla da görüşüyorlarmış. Emre (Kartal) üzerinden daha çok konuşuyorlar." şeklinde görüş belirtti.

İsmail Kartal, teknik heyetiyle alakalı eleştirilere yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada. Kuyt geldi, Marmara Üniversitesinden bir profesör aldım yanıma. Emre (Kartal) geldi oğlum. Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış. Profesyonel futbol oynadı. Marmara Üniversitesi'nde BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) okudu. İngiltere'ye gönderdim dili öğrendi, güzel bir İngilizcesi var. Antrenör diploması aldı. Futbol oynamış, futbolun üniversitesini bitirmiş. Ancelotti'nin oğlu birinci yardımcısı. Onun başlangıcı 3 sene önce Ali Koç ile oldu. Ben istemedim gelmesini ama Ali Bey 'ben istiyorum' dedi. Emre'nin bu göreve gelmesinin nedeni benim oğlum olması değil. Futbol oynamış, eğitimini tamamlamış, antrenörlük lisanslarını almış ve kendini bu işe hazırlamış olmasıdır. Ben de bu yetkinliği gördüğüm için ekibimde yer verdim."

Sidiki Cherif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Cherif eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım, orasını ben bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda taraftarlardan destek beklediklerini anlatan İsmail Kartal, "Taraftarlarımıza vereceğim mesajlarım olacak. Başkanımızla da konuştuk. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 91. dakika gol atacak gibi taraftar bu sene destekleyecek takımı. 3 sene önce son İstanbulspor maçında hafta içi tüm taraftarlarımızı maça davet ettim ve 50 bin kişi geldi. Bir ilk oldu Fenerbahçe tarihinde. Şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hepsi oyuncularımızı alkışladılar, bu çok değerliydi. Şampiyon olmasanız da sizden razıyız dediler. Bu sene de aynı şeyi yaratmak istiyoruz ama bu sefer şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, çok çekişmeli ve zor bir sezon geçeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Galatasaray kadrosunu koruyor. Onlar da 12+2 çıkarsa 2 tane oyuncu almak istiyorlar basından okuduğum kadarıyla. Beşiktaş İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor ise Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli güzel bir lig olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kadro genişliğine göre 3 kulvarda başarılı olabileceklerini dile getiren İsmail Kartal, sistemlerin iç içe olduğunu ve birçok formasyonda takımını sahaya sürmeyi düşündüğünü aktardı.

İsmail Kartal, sözlerini A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki performansına ilişkin şu ifadelerle noktaladı:

"Şu anki milli takım, Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor, bu olmamalıydı. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı. Büyük beklenti vardı çünkü. Çeyrek ya da yarı final yapabilecek güçte oyuncularımız var. Daha iyisini yapabilirlerdi."