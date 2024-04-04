İsmail Kartal: 'Hak ederek 3 puan aldık' - Son Dakika
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İsmail Kartal: 'Hak ederek 3 puan aldık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Hak ederek 3 puan aldık' dedi. Kartal, yönetimin alacağı kararlara hazır olduklarını belirtirken, Krunic'in maça damga vurduğunu söyledi. Sakat oyuncuların Olympiakos maçına yetişebileceğini de aktardı.

04.04.2024 01:44  Güncelleme: 01:48
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- İsmail Kartal: "Hak ederek 3 puan aldık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:

"Yönetimin alacağı her türlü karara hazırız"

"Hiç ceza almayı beklemiyorduk"

"Krunic maça damga vurdu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor müsabakasının ilk 25 dakikasında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını belirterek, "Hak ederek 3 puan aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor maçına takım olarak, çok yüksek motivasyonla hazırlandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Kartal, "Sezonun en iyi futbolunu oynadık ilk 25 dakikada. İlk yarı istemediğimiz şekilde hatadan da gol yiyerek 1-1 bitirdik. Soyunma odasında konuştuk. İkinci yarıda oyunu domine ettik. Mücadele ile maçı kazanan Fenerbahçe oldu. Ortaya koyduğumuz oyun gücüyle hak ederek bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. 3 puanla yolumuza devam ediyoruz. Maç başından sonuna kadar takımı destekleyen, muhteşem Fenerbahçe taraftarına bu galibiyeti armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yönetimin alacağı her türlü karara hazırız"

Fenerbahçe kongre üyelerinin futbol takımıyla ilgili yönetim kuruluna tam yetki verilmesiyle ilgili görüşünü aktaran Kartal, "Başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra'ya geldiler, bizimle konuştular. Maçın ertelenmesini istedik. Bizi sürekli sıkıştırıyorlar. Bu tarihte oynamayı bize dikte ettiler. Kendi düşüncelerimizi aktardık. Kararlar yönetimimizi ilgilendiriyor. Yönetim kurulunun alacağı her türlü karara hazırız" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynayabildiğini gösterdik"

Sarı-lacivertli kulüpte çalıştığı dönemlerde birçok olayla karşı karşıya kaldığını belirten Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Birçok kulüp çalıştırdım. Fenerbahçe'de 3. dönemim her geldiğim olayda çeşitli olaylarla karşılaştım. Son 3 gündür çok önemli konular vardı. Bu krizi de gayet güzel şekilde yönetmeyi bildik. Birlik, beraberlik içerisinde bu akşam taraftarlarımıza Fenerbahçe futbol takımı nasıl futbol oynayabildiğini, kendi güçlü oyunumuzdan taviz vermeden oynayabileceğimizi konuştum. Bunu da sahaya yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hiç ceza almayı beklemiyorduk"

Trabzonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza alan futbolcularla ilgili Kartal, görüşünü şöyle aktardı:

"Biz hiç ceza almayı beklemiyorduk. Dünya basınında çıkan haberleri okuyorsunuz. İlk defa bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor. Ne hikmetse yine Fenerbahçe'ye karşı oluyor. Kulübün yapmış olduğu başvuru sonrası karar ne olacak bekliyoruz. Özellikle yabancı oyuncularımız üzgün ve karamsardı. Konuşarak üstesinden geldik."

"Krunic maça damga vurdu"

Rade Krunic'in performansıyla ilgili sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Krunic maça damga vurdu. Daha bu başlangıç. Adaptasyon sorunu yaşıyor demiştim. Burada biraz daha temas var, kaos futbolu var. Konuşarak ekstra ilgilenerek, 2 hafta antrenmanlarda yükselen performansı vardı. Bugün maça damgasını vurdu. Bundan sonra da üzerine koyarak oynayacağını düşünüyorum" dedi.

Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren İsmail Kartal, Olympiakos maçına yetişebileceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Hak ederek 3 puan aldık' - Son Dakika

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