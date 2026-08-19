İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki tavrı dikkat çekti. Marco Asensio hakkında soru yöneltilen Kartal'ın alaycı bir şekilde güldüğü görüldü. O anlara ait görüntüler binlerce kez izlendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Turun düğümü Fransa'da oynanacak rövanş karşılaşmasına kalırken, maç boyunca Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihleri de dikkat çekti. Karşılaşmaya Marco Asensio'yu yedek kulübesinde başlatan Kartal, İspanyol yıldızı uzun süre sahaya sürmedi.

TARAFTAR İSTEDİ, 73. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Maç devam ederken Fenerbahçeli taraftarlar Asensio'nun oyuna alınması için uzun süre tezahürat yaptı. Tribünlerden yükselen seslerin ardından İsmail Kartal, 73. dakikada Anderson Talisca'yı kenara alarak Asensio'yu sahaya sürdü. Kartal'ın taraftarların uzun süren tezahüratlarının ardından bu değişikliği yapması da karşılaşmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

ASENSIO SORUSUNA ALAYCI GÜLÜŞ

Asensio konusu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da İsmail Kartal'ın karşısına çıktı. Bir gazeteci Kartal'a İspanyol yıldızla ilgili soru yöneltti.

Soruyu dinleyen İsmail Kartal'ın alaycı bir şekilde güldüğü görüldü. Kartal'ın Asensio sorusu karşısındaki bu tavrı dikkat çekerken, o anlara ait görüntüler binlerce kez izlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Marco Asensio, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Ben bu Fenerbahçe yöneticilerden bir şey anlamadım İsmail kartal'ı gönderiyorlar seviniyorlar tekrar geri çağırıyorlar tekrar seviniyorlar böyle bir şey olur mu İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktör olamaz dünkü oynanan maç rezil o kadar yıldızlar var ama Fenerbahçe kötü futbol oynadı 11 1 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    Aykut Kocaman gelmeli 0 0 Yanıtla
  • hur akşar hur akşar:
    Futbol nedir biliyormusun futbol oynatmıyorsun asensiyo oynatmamak ne demek arci bron kanat oyuncusu olmaz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş - Son Dakika
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