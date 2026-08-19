İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş

Recep Yaşakan:

Ben bu Fenerbahçe yöneticilerden bir şey anlamadım İsmail kartal'ı gönderiyorlar seviniyorlar tekrar geri çağırıyorlar tekrar seviniyorlar böyle bir şey olur mu İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktör olamaz dünkü oynanan maç rezil o kadar yıldızlar var ama Fenerbahçe kötü futbol oynadı