İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

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Gornik Zabrze karşılaşmasının 83. dakikasında oyuna giren Mason Greenwood'un rövanş maçına da kulübede başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş mücadelesi öncesinde kadro detayları netleşmeye başladı. 

GREENWOOD YİNE YEDEK

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood’un, tıpkı ilk karşılaşmada olduğu gibi kritik rövanş müsabakasında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

TEKNİK HEYETTEN TEMKİNLİ PAYLAŞIM

İngiliz hücum oyuncusunun henüz fiziksel ve taktiksel olarak %100 hazır olmaması nedeniyle teknik heyetin bu kararı aldığı öğrenildi. İlk maçta da sonradan oyuna dahil olan Greenwood'un, maçın gidişatına göre mücadelenin ikinci yarısında yeniden süre alması planlanıyor.

İLERLEYEN MAÇLARDA 11'DE OLACAK

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncunun sakatlık riski yaşamaması ve takıma kademeli bir şekilde adapte olması amacıyla hamle oyuncusu rolünü sürdürmesini uygun gördü. Greenwood’un maç eksiğini kapattıkça ilerleyen haftalarda ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mason Greenwood, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci Murat Avci:
    adam hazır değil de sakatlanmaması adına yapılıyorsa sorun yok yoksa adamın kalitesi belli çıkar oynar. 5 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Ismail kartal Kim ki greenwood yedek birakiyor. severim sayarim. ama bu adamdan fb hocasi olmaz. 3 2 Yanıtla
  • tuncnuh11@gmail.com [email protected]:
    ismail kartal bakalım kaç hafta takımı çalıştırcan. 1 3 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    aman oynatma ismayıl gol falan atar Allah korusun. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı - Son Dakika
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