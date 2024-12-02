İsmail Okumuş FK, Kayserigücü FK'yı 4-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmail Okumuş FK, Kayserigücü FK'yı 4-0 Yendi

İsmail Okumuş FK, Kayserigücü FK\'yı 4-0 Yendi

İsmail Okumuş FK, Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kayserigücü FK'yi 4-0 ile geçti.

02.12.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden İsmail Okumuş FK, dün oynadığı maçta rakibi Kayserigücü FK'yi 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Tolga Selvi, Alihan Çirkin, Belinay Maraş

İsmail Okumuş FK: Batur Altuntaş, Kaan Kubilay Maviylıdız (Ali Öztürk dk. 78), Muhammed Emin Deniz, Berat Koç D. Orhan Taştan, Musa Güneş, Mevlüt Can Şimşek (Ömer Öksüz dk. 69), Burak Çalış, Ali Çiğdem (Elbara Elşeyh dk. 78), Fatih Basın (Salih Bada dk. 78), Üzeyir Keskin (Muhammed Raşit Kılıç dk. 90)

Kayserigücü FK: Batuhan Güven, Alican Kütükçüoğlu, Baran Özçetin, Bayram Altındağ, Ömer Goy (Furkan Ahmet Demir dk. 60), Sebahattin Kaya, Fatih Pilav, Kamil Açıkel, Mahmut Açıkel, İsacan Kara (Ayaz Ateş dk. 78), Umutcan Güzel (Ali Çavlak dk. 46)

Goller: Fatih Basın (Dk. 48), Üzeyir Keskin (Dk. 59, 70), Musa Güneş (Dk. 85) ( İsmail Okumuş FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Üzeyir Keskin, İsmail Okumuş, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Okumuş FK, Kayserigücü FK'yı 4-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: İsmail Okumuş FK, Kayserigücü FK'yı 4-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.