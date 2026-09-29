İsmail Yüksek, 4-1'lik İtalya yenilgisi sonrası ülkeye yakışır skor sözü verdi - Son Dakika
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İsmail Yüksek, 4-1'lik İtalya yenilgisi sonrası ülkeye yakışır skor sözü verdi

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İsmail Yüksek, 4-1\'lik İtalya yenilgisi sonrası ülkeye yakışır skor sözü verdi
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İsmail Yüksek, Türkiye'nin İtalya'ya 4-1 yenildiği UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçının ardından skoru 'utanç verici' diye değerlendirdi. Önünde iki maç kaldığını söyleyen Yüksek, bu karşılaşmalarda ülkeye yakışır skorlar alacaklarını belirtti.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, "Önümüzde iki maç var. O iki maçta elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemize yakışır skorlar alacağız." dedi.

İsmail Yüksek, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye'nin İtalya'ya 4-1 yenilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda kendilerine yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele sergilediklerini belirten Yüksek, daha sonra yenilen gollerin ardından taraftarın tepkisinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Yüksek, ikinci yarı istedikleri oyunu gösterdiklerini, daha iyi mücadele ettiklerini anlatarak, "Açıkça konuşmak gerekirse milletimizin herhalde artık bu özür dileme mevzularından sıkıldığını düşünüyorum. Yani artık utanç verici bir skor vardı, bugün sahada." diye konuştu.

Hem skorun hem de mücadelenin kötü olduğunu dile getiren Yüksek, şunları kaydetti:

"Şunu söylemek istiyorum. Kendi adıma ve takımım adına söz veriyorum. Gerçekten bu durumu düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız. Her şey bizim elimizde. 6 ay öncesine kadar yani bu takımın hangi konumda olduğunu herkes biliyor. 6 ay sonrasında gösterilen muamele gerçekten bence de yakışmıyor. Yani bu takımı bu duruma getiren de bizleriz. Bu takımı bu durumdan çıkartacak olan da bizleriz. Ben takımıma, arkadaşlarıma inanıyorum. Önümüzde iki maç var. O iki maçta elimizden gelen mücadeleyi verip ülkemize yakışır skorlar alacağız."

Yüksek, sahadaki mücadelenin takıma yakışmadığını anlatarak, "Bu duruma getiren de biziz, bu durumu düzeltecek olan da biziz. İnşallah yani bu takım ayağa kalkacak." dedi.

Daha önce zor deplasmanlardan alnı ak şekilde çıkmış bir takım bulunduğunu belirten Yüksek, "Şu an gerçekten olduğumuz konum kötü. Bu durum yakışmıyor bu takıma ama zorlu deplasmanlardan da inşallah en iyi mücadelemizle, en iyi mücadelemizi göstererek çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
İsmail YüksekTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

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