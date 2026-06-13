İsmail Yüksek Dünya Kupası Heyecanını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Yüksek Dünya Kupası Heyecanını Paylaştı

13.06.2026 02:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım oyuncusu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymenin, Dünya Kupası'nda temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile oynayacak. Bu karşılaşma öncesinde Killarney Park'ta düzenlenen medya etkinliğinde milli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Her şeyin iyi gittiğini söyleyen Yüksek, "Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız, bu heyecanı tabii ki iyi anlamda diye düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en güzel şekilde göstereceğiz. Ülkemiz güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yarınki maç çıkmadan önce düşündüğünün sorulması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, "Geçmişte yaşadığım o zorlukları düşüneceğim. Gözümün önüne onlar gelecek. Eğer oynarsam yarın sahada en iyi mücadelemi vereceğim. Oynamasam da desteğimi vereceğim" diye cevap verdi.

"Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda temsil etmek çok büyük bir gurur"

Kendinle gurur duyduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Tüylerim diken diken oldu. Çok lüks bir hayal. Şu an burada olmak çok büyük bir gurur. Bu armayı taşımak, Dünya Kupası'nda temsil etmek çok büyük bir gurur. Allah inşallah hayalini kuran tüm futbolculara nasip etsin. Buraya seçildik, inşallah hakkını da veririz" ifadelerini kullandı.

Herkesin heyecanlı olduğunu belirten İsmail Yüksek, "Daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşayan hiç futbolcumuz yok. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Herkes heyecanlı. Bu heyecanımız sahaya girince bitecek. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Şu an büyük mutluluk içindeyiz" dedi.

Avustralya hakkında Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın gerekli analizleri yaptığı ifade eden Yüksek, "Bu akşam son dokunuşları yapacaktır, yarın takımı en şekilde hazırlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Artık İtalyan değil de, Türk hoca olarak gözüküyor"

Montella'nın, Dünya Kupası hakkında takıma neler anlattığıyla ilgili soruya ise 27 yaşındaki futbolcu, "Bence büyük bir heyecanı var. Futbolculuk döneminde yaşadığı heyecanı, teknik direktör olarak yaşıyor. Kendi milleti olmamasına rağmen başka bir milletin hocası olarak gelmesi bence çok büyük bir gurur. Artık İtalyan değil de, Türk hoca olarak gözüküyor. Kendisi de bence bu duyguyu ve heyecanı hissediyor. Bunu da futbolculara en iyi şekilde aktarıyor. Dünya Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu her seferinde söylüyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Bence tüm takım sahaya bunu uyguluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - VANCOUVER

Kaynak: İHA

İsmail Yüksek, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Yüksek Dünya Kupası Heyecanını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

00:17
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
00:00
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
23:32
Antalya’da “Altunlar“ çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 03:25:27. #7.13#
SON DAKİKA: İsmail Yüksek Dünya Kupası Heyecanını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.