İsmail Yüksek'in Omuzunda Hasar

Spor

FENERBAHÇE'DE orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek'in, Acıbadem Ataşehir Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.