İsmail Yüksek, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldızı İsmail Yüksek, Japonya ile oynanacak özel maçtan önce açıklamalarda bulundu.

ERMENİSTAN MAÇINDA KÖTÜ DEĞİLDİK

Son oynanan milli maça değinen yıldız orta saha oyuncusu, "Ermenistan maçı hiç istemediğimiz sonuç oldu. Gerekli analizlerimizi yaptık. Bu maç, zor bir maç olacak. Biz bu maça kadar hazır olacağız. Güzel bir oyun ve mücadele göstereceğimizi düşünüyorum. Biz kesinlikle Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YAŞADIK"

Takıma da değinen Yüksek, "Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. İkinci yarıda bazı bölümlerde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Analizlerimizi yaptık. O eksikleri azaltmaya çalışacağız. Umarım Avrupa Şampiyonası katılacağız. Grupta avantajlıyız. Ermenistan maçını kazansak daha da avantajlı olabilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.