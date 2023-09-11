İsmail Yüksek, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu - Son Dakika

İsmail Yüksek, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

İsmail Yüksek, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Son Güncelleme: 11.09.2023 20:24

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldızı İsmail Yüksek, Japonya ile oynanacak özel maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yüksek, Japonya'nın güçlü bir takım olduğunu belirterek, farklı bir ekiple karşılaşmanın ilginç ve faydalı olacağını söyledi. Ayrıca, Ermenistan maçının istenmeyen bir sonuç olduğunu ve takımın bu maça kadar hazır olacağını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldızı İsmail Yüksek, Japonya ile oynanacak özel maçtan önce açıklamalarda bulundu.

ERMENİSTAN MAÇINDA KÖTÜ DEĞİLDİK

Son oynanan milli maça değinen yıldız orta saha oyuncusu, "Ermenistan maçı hiç istemediğimiz sonuç oldu. Gerekli analizlerimizi yaptık. Bu maç, zor bir maç olacak. Biz bu maça kadar hazır olacağız. Güzel bir oyun ve mücadele göstereceğimizi düşünüyorum. Biz kesinlikle Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YAŞADIK"

Takıma da değinen Yüksek, "Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. İkinci yarıda bazı bölümlerde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Analizlerimizi yaptık. O eksikleri azaltmaya çalışacağız. Umarım Avrupa Şampiyonası katılacağız. Grupta avantajlıyız. Ermenistan maçını kazansak daha da avantajlı olabilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, İsmail Yüksek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Yüksek, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya'ya doğru yola çıktı
20:24 İsmail Yüksek, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu
19:49 Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr ile Persepolis'in maçı seyircisiz oynanacak
19:39 İzmir'de evde bulduğu ilaçları içen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:00 Ordu Fener Adası Açıldı
18:46 Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı
18:35 Son Dakika: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi
18:33 Ermenistan maçında tepki almıştı! Stefan Kuntz: Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim
18:32 Canlı yayın yapan genç kız, tacize uğradı! Korku dolu anlar kamerada
18:00 Son Dakika! Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan krizinin çözümü için devrede: Aliyev'in ardından bu kez de Paşinyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 20:44:04. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Yüksek, Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement