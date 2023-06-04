İsmail Yüksek'ten derbi öncesi ezeli rakibi çıldırtacak sözler: Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler - Son Dakika
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İsmail Yüksek'ten derbi öncesi ezeli rakibi çıldırtacak sözler: Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler

İsmail Yüksek'ten derbi öncesi ezeli rakibi çıldırtacak sözler: Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler

04.06.2023 18:45

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, Süper Lig'in bu sene birçok şaibeyle dolu olduğunu ve Galatasaray'ın şampiyonluğunun hak edilen bir şampiyonluk olmadığını düşündüğünü söyledi. İsmail ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili konuştu.

"LİG ŞAİBELERLE DOLU"

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle doluydu. Bu şampiyonluğun hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum." dedi.

İsmail Yüksek'ten derbi öncesi ezeli rakibi çıldırtacak sözler: Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler

"HEDEFİMİZ KUPA"

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini söyleyen İsmail, "Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İsmail Yüksek, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Yüksek'ten derbi öncesi ezeli rakibi çıldırtacak sözler: Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Yüksek'ten derbi öncesi ezeli rakibi çıldırtacak sözler: Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler - Son Dakika
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