İsmail Yüksek\'ten tepki: İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik

23.02.2026 22:52
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Kasımpaşa ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu. Yüksek, son 10 dakikada yaşadıkları iki farklı duyguyu üzücü bulduğunu ve bu durumun takıma yakışmadığını belirtti. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yediklerini ve 4 puan bıraktıklarını ifade eden Yüksek, taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, ligde 1-1 eşitlikle sona eren Kasımpaşa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

''İKİ MAÇTA DA 10 KİŞİ KALAN TAKIMDAN GOL YEDİK''

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Yüksek, yedikleri gole tepki göstererek, "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duydu. İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik, 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı." dedi.

''DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKACAĞIZ''

Sözlerine devam eden İsmail Yüksek, "Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Dediğin gibi üzücü bir durum bugün için abi." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hikmet . Hikmet .:
    Allahın adaleti şaşmaz 13 2 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    YA FENERİN HER MAÇINDA NEDEN RAKİP ON KİŞİ BIRAKILIYOR..HER MAÇTA OLMAZKİ DİKKAT ÇEKİYOR ARA SIRA YAPSINLAR 10 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
