İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti

İsmet Taşdemir, \'\'Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık\'\' deyip takımına isyan etti
19.02.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok kötü bir oyun sergilediklerini ve herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadıklarını belirterek, "Bizim için kötü bir durum ve çok kötü bir oyun. İnşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini taraftarlarımıza gösteririz." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sivasspor, deplasmanda ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

''HERKESİN ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜĞÜ MAÇI KAZANAMADIK''

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçın tarifi yok. Oynanan oyun ve skorun tarifi yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Maalesef herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık.'' dedi.

''ÇOK KÖTÜ BİR OYUN''

Takımına eleştirilerde bulunan Taşdemir, ''Bizim için kötü bir durum ve çok kötü bir oyun. Yeni gelmemizin veya eskiden burada çalışmış olmamızın hiçbir katkısı yok. Takımın yeni veya eski bir hoca fark etmeksizin farklı bir reaksiyon vermesi lazımdı, farklı bir oyun oynaması lazımdı. Sorumluluk hepimizin, inşallah en kısa sürede bu yaptığımız hataların telafisini hem kendimize hem de taraftarlarımıza gösteririz.'' şeklinde konuştu.

Adana Demirspor, İsmet Taşdemir, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:28:30. #7.11#
SON DAKİKA: İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.