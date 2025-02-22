İsmet Taşdemir'in Telafi Umudu - Son Dakika
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İsmet Taşdemir'in Telafi Umudu

Kocaelispor Teknik Direktörü Taşdemir, Şanlıurfaspor maçını değerlendirerek telafi sözü verdi.

22.02.2025 17:46
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İsmet Taşdemir: "İnşallah bir sonraki maçta telafi edip yolumuza devam ederiz"

ŞANLIURFA - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun geneline bakıldığında ilk yarıda oynanılan oyunu, kendilerine ve takımıma yakıştırmadıklarını söyleyerek, "İnşallah bir sonraki maçta telafi edip yolumuza devam ederiz" dedi.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri adına zor bir maç olduğunu ve rakibin kendilerini zorladığını söyleyen Taşdemir, "Biz bu zamana kadar ki alışık olduğumuz düzende ve görüntüde değildik. Maalesef özellikle ilk yarı rakibimize çok fırsat verdik. Ama burada da Gökhan devreye girdi bugün önemli bir rol oynadı özellikle buradan kendisine teşekkür ediyorum. Kolay bir maç değildi, zor bir maçtı ama neticesinde yine baktığınızda gol yemeden de yolumuza devam ediyoruz. Hedefe giderken alınan her puan çok kıymetli. Bu da belki o kıymetli puanlardan bir tanesi olacak. Oyunun geneline baktığınızda özellikle ilk yarıda oynadığımız oyunu, kendimize ve takımımıza yakıştıramadık. İnşallah bir sonraki maçta telafi edip yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir'in Telafi Umudu - Son Dakika

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