İsmet Taşdemir: Rakip 10 kişi kalınca oyun değişti

- İsmet Taşdemir: "Rakibin 10 kişi kalması oyunu farklı yere getirdi"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibin 10 kişi kalması oyunu farklı yere getirdi. Zor ve sıkışık bir lig oluyor ama keyifli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Yakın zamanda yaşadığımız felaketler oldu. Üzgünüz, milletimizin başı sağ olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. Maça gelirsek; bütün maçlar zor. Her maç sıkıntılı olabiliyor. O şekilde hazırlandık. 10. dakikada görülen kırmızı kart oyunu farklı yere getirdi. Rakip 10 kişi kalınca çok istemekten dolayı sahada doğru işler yapamadık. Çok istediğimiz için acele ettik, bu yüzden pozisyonları harcadık. İkinci yarı oyun ne gerektiriyorsa onu oynadık. Dolayısıyla da maçı kazandık. Kazandığımız için mutluyum. Rakibimiz de 10 kişi çok güzel mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Doğru oyuncuyu bulursak 2-3 transfer daha yapabiliriz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Bu ligde her an her şey olabiliyor. Her takımın küme düşme, play-off oynama, şampiyonluk şansı var. Sıkışık lig oldu. Bu saatten sonra 1 puanın bile çok önemli olduğu haftalara giriyoruz. Böyle olması da keyifli. Keyifli ama zor bir lig. Zorlu ligde olabildiğince doğru oynamamız lazım. Oyun yetiyor mu? An an yetebilir ya da yetmeyebilir. Rakibe göre değişir. Ben çok kötü oynadığımızı ya da bize üstünlük sağladıklarını düşünmüyorum, kaybettiğimiz maçta da. 4 maçta da oyun üstünlüğü bizdeydi. Bizden daha iyi hazırlanan takımlar da yarın karşımıza çıkabilir. Transfer henüz bitmedi. 2-3 tane doğru oyuncu, eksiği kapatacak oyuncuları bulursak aramıza katacağız. Bulacağımızı da düşünüyorum. Bir maç kazandık. Keyfini yaşayalım, transfer konusuna girmeyelim" diye konuştu.

"Hem hakem hem de VAR aynı anda yanlış karar vermez"

Hakem kararları ve Eze'nin kırmızı kartı için ise İsmet Taşdemir, "Pozisyonu çok sağlıklı göremedim ama buna benzer çok kırmızı kart verildi. Bu kararları artı ya da eksi olarak yorumlamıyorum. Hataysa da bilmiyorum. Hem hakemin hem de VAR'ın yanlış karar vereceğini düşünmüyorum. Ama pozisyonu görmedim" sözlerini kaydetti.