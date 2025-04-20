İsmet Taşdemir: Şampiyonluğu Tadamadık

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet alıp dönmek istiyorduk ama nasip olmadı. Kampta olduğumuz için şampiyonluğun tadını çıkaramadık. İzmit'e dönüp taraftarımızla bunu yaşayacağız. En çok üzülenler en çok sevinsin" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Süper Lig'i matematiksel olarak garantileyerek Esenler Erokspor karşılamasına çıkan ve 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir maçı değerlendirdi. Taşdemir, "Özellikle dün gelen haberden sonra tabii ki çok kısa sürede maça mental olarak hazırlanmak zordu. Ama onu doğru yaptığımızı ve oyuncu kardeşlerimin de doğru oynadığını düşünüyorum, özellikle ikinci gole kadar. 3 pozisyon verdik ve önlem alamadık. Canları sağ olsun. Galibiyet alıp dönmek istedik ama nasip olmadı. Zorlu bir sezonda biz 4 hafta kala resmi olarak şampiyonluğumuzu garantiledik. Taraftarımızla kucaklaşmaya gideceğiz. Çok şükür 16 yıllık hasreti dindirdik. Oyuncularımla beraber gururluyum. Kalan 3 maçı da basit gol yemeden, doğru oyunumuzu ilerleterek sezon kapatmak istiyoruz" dedi.

"Kampta olduğumuz için şampiyonluğun tadını çıkaramadık"

Mental olarak Süper Lig'e hazır olup olmadıklarının sorulması üzerine deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bu şehir çok önemli zaferler kazandı. Önemli maçlar oynadı. Bu şehrin en tepesindeki kişiden en alttaki kişiye kadar neler yapılması gerektiğini herkes çok iyi biliyor. Geriye sadece doğru zamanda doğru işi yapmak kalıyor. Erken bitirdiğimiz için avantajlıyız. Hazırlanmak için bu sezondan 3 hafta, sonraki sezondan 1,5 aylık süre var. Önümüzdeki senenin planlamasını yapmak için herkes oturup çalışacak ama zamanı şimdi değil. Biraz daha zamanı var. Şu anda şampiyonluğun tadını çıkaralım. Biz kampta olduğumuz için tadını çıkaramadık. Herkesin hayal ettiği, bizim de hayal edip geldiğimiz şampiyonluğu yaşayalım sonra profesyonelce gerekli hazırlıkları yaparız" yanıtını verdi.

Ertuğrul Sağlam'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti

Takımın başarısında emeği geçen herkese teşekkür etmeyi unutmayan ve üst üste alınan beraberliklerdeki eleştiriler hatırlatılan Taşdemir, "Konsantrasyonum hep üst seviyede. İlk gün nasılsa şu anda da öyle. Eleştiri tabii ki olacak. Hiçbir zaman bundan kaçmadım. Herkesin görüşü farklı. Saygı duyuyorum. O süreçte hedefe koşarken biraz daha ılımlı olunabilirdi. Bazı noktalarda olunmadı ama herkesin canı sağ olsun. Önemli olan sonunu getirmekti. 7 beraberlik aldık. Herkes 'Nasıl olacak?' derken 4 hafta kala garantileyebildik. Her sene liglerin ilk yarıları daha kolay oluyor. Dolayısıyla ikinci yarı küme düşme, şampiyonluk ve Play-Off mücadelesi işin içine giriyor. İlk yarı puan ortalaması 2'nin üzerindeyken ikinci yarı puan ortalaması 1,7-1,8'lerde bence çok önemli oluyor. Bizde bugünkü maçı saymazsa 2 puanla sürdürdük. Play-Off potasındaki hemen her rakibimizle deplasmanda oynadık. Onlara yenilmeden ikili averajı alarak dönmek de önemliydi. En başa dönüp tekrardan; amatörden bu noktaya gelene kadar emek veren tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza, görevi devraldığımız Ertuğrul hocama (Ertuğrul Sağlam) teşekkür ediyoruz. Bize güvenen ve inanıp buraya getirenleri mahcup etmediğimiz için, bu şehre bu atmosferi yaşattığımız için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

"En çok üzülenler en çok sevinsinler"

Son olarak İzmit'te kent meydanında kutlama yapmak için bekleyen taraftara ve Kocaelililere seslenen Taşdemir, "Gerçekten hak ettiler. Kocaelispor'u BAL'da (Bölgesel Amatör Lig) izledim. Hem de 3 kere izledim. Bütün kalbimle söylüyorum; o gün taraftara, camiaya hayranlık duymuştum. Hayranlığım kat kat arttı. Geçen yıl da rakiptik. Hak ettiklerini yaşasınlar. En çok üzülenler, en çok onlar sevinsinler. Çünkü hak ettiler" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ