İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı
12.01.2026 18:06  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Porto, ismi birçok takımla anılan başarılı teknik direktörü Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı dile getirildi.

Geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig'de de görev yapan Francesco Farioli'nin ismi birçok farklı takımla anılıyordu. Porta'da görev yapan genç teknik adamın akıbeti belli oldu.

PORTO'DAN 2 YILLIK YENİ İMZA

Portekiz ekibi Porto, başarılı bir sezon geçiren teknik direktörü Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli imzayı attı

7 PUAN FARKLA LİDER DURUMDA

Daha önce Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Nice ve Ajax'ı çalıştıran 36 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti. Takımıyla ligin ilk yarısında 49 puan toplayan Farioli, en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde lider durumda.

Francesco Farioli, Futbol, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı 300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı Bilanço ağır Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı
4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu 4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu
Görüşmeler başlıyor Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, eve giderek darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, eve giderek darp edince tutuklandı
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 18:51:01. #7.11#
SON DAKİKA: İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.