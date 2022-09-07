Real Madrid'in en golcü ismi olan 34 yaşındaki Benzema, bu sezon ligde 4 maçta 3 gol attı.

İspanyol basını, Benzema'nın bu hafta sonu oynanacak Mallorca maçında ve 18 Eylül 'de Atletico Madrid 'e karşı yapılacak derbide oynamasının öngörülmediğini yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Real Madrid'de sakatlanan Benzema'nın gelecek 2 maçta oynaması beklenmiyor - Son Dakika

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