Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçti - Son Dakika
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Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçti

28.08.2022 22:40
Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Robert Lewandowski (Dk. 24 ve 65), Pedri (Dk. 43) ve Sergi Roberto (Dk. 90+2) attı.

Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bugün de rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı.

La Liga'ya bu sezon çıkan Valladolid ise 1 puanla 19'unculukta kaldı.

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Kaynak: AA

Valladolid, Barcelona, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçti - Son Dakika
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