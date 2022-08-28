Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bugün de rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Kaynak: AA

Valladolid, Barcelona, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Barcelona, ligde Valladolid'i 4-0'la geçti - Son Dakika

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