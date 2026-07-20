İspanya 16 Yıl Sonra Dünya Şampiyonu

İSPANYA, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin 'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraf İspanya oldu. Arjantin takım halinde savunma yaparak rakibini karşılarken, İspanya pas oyunuyla etkili hücumlar geliştirdi. İspanya ilk yarıda 3 şut çekip bunların 2'sinde kaleyi bulurken, Arjantin devreyi şut atamadan tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya baskısını artırdı. Üst üste geliştirdiği ataklarla rakip kaleyi zorlayan İspanya, ikinci yarıda 12 şut girişiminde bulundu. Arjantin ise 90 dakikayı şut çekemeden tamamladı. 90+3'üncü dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanırken, İspanya ikinci uzatma devresinin hemen başında golü buldu. 106'ncı dakikada Nico Williams'ın kafayla kale sahasına indirdiği topu önünde bulan Ferran Torres, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince İspanya, Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

16 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanyollar, ilk ve tek şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek elde etmişti. Aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götüren İspanya, futbolun zirvesine bir kez daha çıktı.

İSPANYA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ 38 MAÇA ÇIKTI

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ndeki galibiyetle bir rekora daha imza attı. Mart 2024'ten bu yana oynadığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanyollar, daha önce İtalya ve Arjantin'in ortaklaşa sahip olduğu 37 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu.

LIONEL MESSI, ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL OYNADI

Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde görev alarak kariyerindeki üçüncü finalini oynadı. Daha önce 2014'te Almanya ve 2022'de Fransa karşısında Dünya Kupası finalinde forma giyen Arjantinli yıldız, Brezilyalı Cafu'nun ardından üç farklı Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu oldu. Messi ayrıca 39 yaş 25 günlükken kaleciler dışında Dünya Kupası finalinde görev yapan en yaşlı oyuncu olarak da tarihe geçti.