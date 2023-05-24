İspanya'da nefesler tutuldu! Real Madrid, son dakikada golü buldu

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1 kazandı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Rayo Vallecano evinde Villarreal'i konuk edecek.

VINICIUS JR'A DESTEK

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi. Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.