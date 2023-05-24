İspanya'da nefesler tutuldu! Real Madrid, son dakikada golü buldu - Son Dakika
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İspanya'da nefesler tutuldu! Real Madrid, son dakikada golü buldu

24.05.2023 23:41

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Karim Benzema ve 89. dakika Rodrygo attı.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1 kazandı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 74 puana yükselirken Vallecano 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Rayo Vallecano evinde Villarreal'i konuk edecek.

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VINICIUS JR'A DESTEK

Karşılaşma öncesinde taraftarlar, Valencia maçında ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a destek verdi. Maç kadrosunda yer almayan Vinicius Junior, saha içinde taraftarları selamladı.

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Son Dakika Spor İspanya'da nefesler tutuldu! Real Madrid, son dakikada golü buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da nefesler tutuldu! Real Madrid, son dakikada golü buldu - Son Dakika
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