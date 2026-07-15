İspanya Final İçin Hazır - Son Dakika
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İspanya Final İçin Hazır

15.07.2026 01:58
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Luis de la Fuente, Fransa galibiyetinin ardından final için hazır olduklarını belirtti.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, şampiyonluk için bir maçlarının daha kaldığını ve kendilerini bu en zor adım için hazırladıklarını söyledi.

De la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ben bu takımın neler yapabileceğini gördükçe gerçekten şaşırıyorum. Bu anın tadını çıkaracağız. Önümüzde bir adım daha kaldı ve o adım, elbette her zaman olduğu gibi en zor olanı. Kendimizi geliştirmeliyiz ve şu an tam olarak bunun üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Fransa maçına nasıl hazırlandıklarına değinen deneyimli teknik adam, "Bugün belki de dünyanın en iyi milli takımlarından birine karşı oynayacaktık ancak onların karşısında dünyanın en iyi takımı vardı. Rakibin her türlü oyun planını etkisiz hale getirmenin en iyi yolu budur. Bunun yanı sıra düzen, denge, fedakarlık, çaba ve olağanüstü bir futbol yeteneğiyle, oyunun her anını ve her evresini çok iyi analiz ederek bunu başardık." ifadelerini kullandı.

De la Fuente, takımdaki oyuncuların moral ve motivasyon olarak olağanüstü bir seviyede olduğunu anlatarak, sezon bitmesine rağmen bu seviyeye ulaşmanın çok zor olduğunu kaydetti.

İspanyol teknik adam, hakemin yönetimiyle ilgili soruya, "Bence maçları her zaman kontrol altında tutmak gerekiyor. Şayet Didier Deschamps'ın dediği gibiyse, bunu her iki taraf da yaşadı. Hakemin kararlarının kesinlikle iddia edildiği gibi tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bize verilmeyen bir gol oldu ve özellikle bazı ofsayt pozisyonlarında çok sınırda kararlar verildi." yanıtını verdi.

Kendilerine çok güvenerek maça çıktıklarını aktaran de la Fuente, "Bizim şüphemiz yoktu. Kendimiz gibi oynadığımız takdirde Fransa'ya çok büyük zarar vereceğimizi biliyorduk. Fransa'yı çok iyi tanıyorduk, potansiyellerini çok iyi biliyorduk ama aynı zamanda onları nasıl etkisiz hale getireceğimizi ve nasıl karşılık vereceğimizi de biliyorduk. Oyuncular da bu planın tamamını sahada harika bir şekilde uyguladılar." ifadelerini kullandı.

Finalde hangi takımla karşılaşmak istediği yönündeki soru üzerine de la Fuente, "Lionel Scaloni ile olan dostluğum nedeniyle Arjantin ile karşılaşmayı çok isterim. Ancak İngiltere'nin sahip olduğu futbol potansiyeline de büyük saygı duyuyorum. Buraya gelmeden önce İngiltere'yi bu turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak göstermiştim. İki harika takım arasında çok çekişmeli bir maç olacak. Kim gelirse gelsin, her iki rakibi de kollarımız açık bekliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya Final İçin Hazır - Son Dakika

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