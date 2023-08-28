Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın başı bu kez büyük belada - Son Dakika

Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın başı bu kez büyük belada

Son Güncelleme: 28.08.2023 22:13

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle 'cinsel saldırı' soruşturması başlatıldı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales hakkında FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle "cinsel saldırı" soruşturması başlatıldı.

ZORLA DUDAĞINDAN ÖPMÜŞTÜ

Rubiales, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öpmüş, Hermoso, rızasının olmadığını açıklamıştı. Savcılık, Rubiales hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales hakkında cinsel saldırı soruşturması başlatıldı

NE OLMUŞTU?

Rubiales, Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öpmüş, siyasilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi istifasını istemişti. Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı. İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ise Jenni Hermoso'ya desteklerini sunarak maçlara çıkmama kararı almıştı. FIFA ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın başı bu kez büyük belada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın futbolcuyu dudağından öpmüştü! İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın başı bu kez büyük belada - Son Dakika
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