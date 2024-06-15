İspanya, Hırvatistan'a şans tanımadı: 3-0 - Son Dakika
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İspanya, Hırvatistan'a şans tanımadı: 3-0

İspanya, Hırvatistan\'a şans tanımadı: 3-0

İspanya 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ilk maçında Hırvatistan'ı ilk yarıda atılan gollerle 3-0 mağlup etti. İspanyolların gollerini Alvaro Morata, Fabian Ruiz ve Daniel Carvajal attı. Hırvatistan ise bir penaltı atışından yararlanamadı. Lamine Yamal, asist yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Carvajal de gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

15.06.2024 20:48
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki müsabakayı 3-0 İspanya kazandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İlk yarıda farka koşan İspanya, 29. dakikada Alvaro Morata, 32. dakika Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Daniel Carvajal'in golleriyle devreye 3-0 önde girdi. Hırvatistan'ın 80. dakikada Bruno Petkovic ile penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmayınca İspanya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yendi

YAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanyol yıldız Lamine Yamal, 16 yıl 338 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen tarihteki en genç oyuncu olurken, aynı zamanda bir golün de asistini yaparak turnuva tarihinde en genç asist yapan oyuncu olmayı başardı.

İspanya, Hırvatistan'a şans tanımadı: 3-0

EN YAŞLI GOLCÜ CARVAJAL

Sakatlığı sebebiyle EURO 2016 ve EURO 2020'de forma giyemeyen Dani Carvajal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Hırvatistan ağlarını havalandıran tecrübeli futbolcu, İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde 32 yaş 156 gün ile gol atan en yaşlı isim oldu.

İspanya, Hırvatistan'a şans tanımadı: 3-0

LİVAKOVİC YENİLGİYİ ENGELLEYEMEDİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, İspanya karşılaşmasında milli takımının kalesini korudu. Livakovic, kalesindeki 3 gole engel olmadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı.

Daniel Carvajal, Alvaro Morata, Hırvatistan, İspanya, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Hırvatistan'a şans tanımadı: 3-0 - Son Dakika

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