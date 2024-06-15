İspanya, Hırvatistan\'a şans tanımadı: 3-0

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki müsabakayı 3-0 İspanya kazandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İlk yarıda farka koşan İspanya, 29. dakikada Alvaro Morata, 32. dakika Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Daniel Carvajal'in golleriyle devreye 3-0 önde girdi. Hırvatistan'ın 80. dakikada Bruno Petkovic ile penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmayınca İspanya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanyol yıldız Lamine Yamal, 16 yıl 338 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen tarihteki en genç oyuncu olurken, aynı zamanda bir golün de asistini yaparak turnuva tarihinde en genç asist yapan oyuncu olmayı başardı.

EN YAŞLI GOLCÜ CARVAJAL

Sakatlığı sebebiyle EURO 2016 ve EURO 2020'de forma giyemeyen Dani Carvajal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Hırvatistan ağlarını havalandıran tecrübeli futbolcu, İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde 32 yaş 156 gün ile gol atan en yaşlı isim oldu.

LİVAKOVİC YENİLGİYİ ENGELLEYEMEDİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, İspanya karşılaşmasında milli takımının kalesini korudu. Livakovic, kalesindeki 3 gole engel olmadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı.