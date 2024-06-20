İspanya, İtalya'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı garantiledi - Son Dakika
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Spor

İspanya, İtalya'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı garantiledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı garantiledi. İspanya'nın golü Riccardo Calafiori'nin ters vuruşuyla geldi. Bu sonuçla İspanya puanını 6'ya çıkarıp son 16'yı garantilerken, İtalya ise 3 puanda kaldı.

20.06.2024 23:58
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı garantiledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi. AufSchalke Stadı'nda oynanan maçta Slovakyalı hakem Slavko Vincic düdük çaldı. İspanya ilk yarıda İtalya kalesinde tehlikeli olsa da takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda yine etkili olan taraf İspanya'ydı. Sağ kanattan Nico Williams'ın ceza sahasına yerden ortasında kaleci Gianluigi Donnarumma'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Riccardo Calafiori'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve İspanya 1-0 öne geçti. 71. dakikada Nico Williams'ın ceza sahası dışından sert şutu direğe çarptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İspanya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanya puanını 6'ya çıkarıp son 16'yı garantilerken, İtalya ise ise 3 puanda kaldı.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

D Grubu

19.00 Polonya - Avusturya

22.00 Hollanda - Fransa

E Grubu

16.00 Slovakya - Ukrayna - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İspanya, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

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