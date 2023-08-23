İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Uygunsuz Davranışla Suçlanıyor - Son Dakika

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Uygunsuz Davranışla Suçlanıyor

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Uygunsuz Davranışla Suçlanıyor
Son Güncelleme: 23.08.2023 17:36

İspanya kadın milli futbol takımı baş antrenörü Jorge Vilda'nın, İspanya ile İngiltere arasındaki Kadınlar Dünya Kupası finali sırasında bir kadın çalışanı uygunsuz şekilde dokunduğu görünüyor. Vilda'nın bu eylemi, takım içindeki kutuplaşmayı daha da kötüleştirdi ve RFEF tarafından eleştirildi. Olaylar, RFEF'in 1 Eylül'de düzenleyeceği Olağanüstü Genel Kurul'de tartışılacak.

İspanya kadın milli futbol takımı baş antrenörü Jorge Vilda'nın, İspanya ile İngiltere arasındaki Kadınlar Dünya Kupası finali sırasında bir kadın çalışanı uygunsuz şekilde dokunduğu görünüyor.

İspanya kadın milli futbol takımı antrenörü Jorge Vilda'nın bir kadın futbolcunun göğüslerine dokunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

La Roja başkanı Vilda, yazın düzenlenen etkinlikte takımının zaferinden sonra taze bir tartışmanın içine çekildi. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve Vilda, 15 oyuncudan oluşan ve kötü muamele ve uygunsuz davranışlarla suçlanan "la 15" olarak adlandırılan grubun yaşadığı skandaldan bir yıl sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.

Kaptan Olga Carmona'nın 29. dakikada attığı golün hemen ardından, videoda İspanyol ekibin kutlamaları görülüyor ve Vilda'nın sol eli bir kadın çalışanın göğsünde görünüşte beklemede kalıyor.

10 saniyeden kısa süren video, sosyal medyada geniş çapta dolaştı ve eski Real Madrid oyuncusu Vilda'nın kadın milli takımının başındaki pozisyonu etrafında zaten kutuplaşmış bir durumu daha da kötüleştirdi.

İspanya kadın milli futbol takımı antrenörü Jorge Vilda'nın bir kadın futbolcunun göğüslerine dokunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İspanya'nın çeyrek finalde Hollanda'yı yenmesinden sonra çekilen bir görüntüde, oyuncuların sahada kutlama yaparken Vilda'yı göz ardı ettiği görülüyordu. Aynı durum final gecesinde de tekrarlandı, oyuncular ve çalışanlar sahanın farklı taraflarında kutlama yaparken.

Vilda, İsveç'i yendiği yarı final sonrasında Barcelona ve İspanya yıldızı Alexia Putellas tarafından selam almadı ve adı Kadınlar Dünya Kupası finali öncesi anons edildiğinde taraftarlar tarafından yuhalandı.

Vilda'nın eylemleri, RFEF başkanı Luis Rubiales'in eylemleriyle aynı döneme denk gelirken, Rubiales, Dünya Kupası madalya töreninde Jenni Hermoso'ya dudaklarından öpücük verirken, aynı zamanda maç sonu kutlamaları sırasında müstehcen bir jest yapmış gibi görünüyordu.

İspanya kadın milli futbol takımı antrenörü Jorge Vilda'nın bir kadın futbolcunun göğüslerine dokunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Bu olaylar, Vilda ve Rubiales'a büyük baskı getirdi. Rubiales, oyuncular ve teknik kadro arasındaki çatışmalı ilişkiyi ele almadaki rolü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. RFEF, Kadınlar Dünya Kupası ödül töreninde yaşanan "en son olayları" tartışmak için 1 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul düzenlemeye karar verdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Uygunsuz Davranışla Suçlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü Uygunsuz Davranışla Suçlanıyor - Son Dakika
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