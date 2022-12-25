Vedat Muriqi bir kez daha yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika
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Vedat Muriqi bir kez daha yılın futbolcusu seçildi

25.12.2022 22:47
Vedat Muriqi bir kez daha yılın futbolcusu seçildi

Kosova'da ikinci kez yılın futbolcusu seçilen Vedat Muriqi'in yeni hedefi İspanya La Liga'da gol krallığı için yarıştığı Lewandowski'yi tahtından indirmek. Lewandowski'nin 13, Vedat'ın ise 8 golü var.

Vedat Muriqi İspanya'da küllerinden doğdu. Fenerbahçe'den transfer olduğu Lazio'da beklentileri veremeyen Vedat Muriqi, yeni takımı Mallorca'da fırtınalar estiriyor. İspanya La Liga'da çıktığı 12 maçta 8 gol, Kosova Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan Vedat Muriqi, ülkesi Kosova'da ikinci kez yılın futbolcusu seçildi.

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"GENÇLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Vedat Muriqi aldığı ödül hakkında, "Çok mutlu ve gururluyum. Kariyerimin her alanında ülkemi ve beni idolleştiren genç sporcuları onurlandırmak için her gün daha çok çalışacağım" açıklamasını yaptı.

TEK RAKİBİ LEWANDOWSKİ

Vedat Muriqi, İspanya'da Robert Lewandowski ile krallık yarışı veriyor. Krallık yarışında zirvede bulunan Lewandowski'nin 13 golü var. Vedat ise 8 golle ikinci sırada yer alıyor. İspanya'da Lewandowski ya da Vedat'ın bu ödülü alacağı yorumları yapılıyor.

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